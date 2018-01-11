سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، ويستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الشرقية منها.
GMT 21:17 2017 الثلاثاء ,22 آب / أغسطسهيئة الأرصاد السعودية تتوقع أمطار رعدية على سبع مناطق
GMT 20:49 2017 الأحد ,20 آب / أغسطسالأرصاد تتوقع سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة
GMT 21:42 2017 الأحد ,30 تموز / يوليو"الأرصاد" تتوقع سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة
GMT 15:19 2017 الأحد ,30 تموز / يوليوسحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة
GMT 08:12 2017 السبت ,08 تموز / يوليوسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير، واستمرار حرارة الطقس على معظم مناطق المملكة.
خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بدورته الـ74 الذي أقيم مساء الثلاثاء في سيبرياني بمدينة نيويورك الأميركية. وتمكنت العديد من النجمات خطف الأنظار إلى إطلالاتهن الأنيقة والمميزة، وبعضهن اخترن الأسود أيضًا، وظهرت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما مع بناتها شيلوه (11 عاما) وزهرة (13 عاما) اللاتي ظهرتا بإطلالة سوداء مميزة، لكي تتناسب مع إطلالة والدتهما على السجادة الحمراء، ومثلما فعل الجميع تضامنًا مع ضحايا التحرش الجنسي ورفضًا له، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى المنتج هارفي واينستين، بالإضافة إلى ظهورها إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنتجة لونغ أونغ، منتجة فيلهما الجديد First They Killed My Father . بدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مذهلة في فستانا أسودا من قماش الدانتيل الأنيق، وأبرز الفستان قوامها الممشوق
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