سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، ويستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الشرقية منها.