أكد الدكتور أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن الهيئة حريصة على تحذير المواطنين من موجة عدم الاستقرار قبل حدوثها بنحو 72 ساعة، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
وأوضح فاروق، خلال لقائه بفضائية "أون لايف"، أن موجة عدم الاستقرار ستنتهي يوم الأربعاء، ليعود الطقس لطبيعته بداية من صباح الخميس، ولكنه مع ارتفاع درجات الحرارة، متوقعًا تكرار هذه الموجة خلال الفترة المقبلة، خاصة أننا مازلنا في فصل الربيع ومن سماته عدم استقرار الأحوال الجوية.
وناشد فاروق المواطنين والجهات غير الرسمية، عدم تداول المعلومات المغلوطة، والمنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون اللجوء رسميًا إلى الهيئة، نافيًا تعرض البلاد لعاصفة رملية جدارية خلال الأيام المقبلة.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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