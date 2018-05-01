أكد الدكتور أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن الهيئة حريصة على تحذير المواطنين من موجة عدم الاستقرار قبل حدوثها بنحو 72 ساعة، موضحًا أن حالة عدم الاستقرار تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح فاروق، خلال لقائه بفضائية "أون لايف"، أن موجة عدم الاستقرار ستنتهي يوم الأربعاء، ليعود الطقس لطبيعته بداية من صباح الخميس، ولكنه مع ارتفاع درجات الحرارة، متوقعًا تكرار هذه الموجة خلال الفترة المقبلة، خاصة أننا مازلنا في فصل الربيع ومن سماته عدم استقرار الأحوال الجوية.

وناشد فاروق المواطنين والجهات غير الرسمية، عدم تداول المعلومات المغلوطة، والمنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون اللجوء رسميًا إلى الهيئة، نافيًا تعرض البلاد لعاصفة رملية جدارية خلال الأيام المقبلة.