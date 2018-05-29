درجة الحرارة الثلاثاء في بعض المدن المصرية خلال ال 36 ساعة القادمة

حالة الجو يوم الثلاثاء29/5/2018 وخلال الـ 36 ساعة القادمة وكذلك درجات الحرارة اليوم المتوقعة للقاهرة والإسكندرية وبعض المدن المصرية، من خلال تقديم صورة مبسطة لكل مدينة توضح درجات الحرارة العظمى(متوسط درجة الحرارة أثناء النهار) والصغرى(متوسط درجات الحرارة أثناء الليل) المتوقعة لهذه المدن المصرية خلال الـ36 ساعة القادمين إن شاء الله، وكذلك وصف حالة الجو لكل يوم، والنسبة المئوية لاحتمال سقوط أمطار، وسرعة الرياح، ودرجة الرطوبة لكل يوم، ومؤشر قوة الأشعة فوق البنفسجية.

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درجات الحرارة اليوم و لـ 36 ساعة القادمة لمدينة القاهرة:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدينة القاهرةدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدينة القاهرة

احتمال لسقوط أمطار اليوم نهاراً بنسبة 00%، وليلاً بنسبة 10%.

درجات الحرارة اليومو لـ 36 ساعة القادمة لمدينة الأسكندرية:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة الإسكندريةدرجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة الإسكندرية

احتمال لسقوط أمطار اليوم نهاراً بنسبة 30%، وليلاً بنسبة 10%.

درجات الحرارة اليوم و لـ 36 ساعة القادمة لمدينة مرسى مطروح:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة مرسى مطروحدرجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة مرسى مطروح

احتمال لسقوط أمطار اليوم نهاراً بنسبة 30%، وليلاً بنسبة 10%.

درجات الحرارة اليوم و لـ 36 ساعة القادمة لمدينة دمياط:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة دمياطدرجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة دمياط

احتمال لسقوط أمطار اليوم نهاراً بنسبة 40%، وليلاً بنسبة 10%.

درجات الحرارة اليوم و لـ 36 ساعة القادمة لمدينة بورسعيد:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة بورسعيددرجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة بورسعيد

احتمال لسقوط أمطار اليوم نهاراً بنسبة 0%، وليلاً بنسبة 20%.

درجات الحرارة اليوم و لـ 36 ساعة القادمة لمدينة السويس:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة السويسدرجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة السويس

احتمال لسقوط أمطار اليوم نهاراً بنسبة 00%، وليلاً بنسبة 10%.

درجات الحرارة اليوم و لـ 36 ساعة القادمة لمدينة المنيا:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة المنيادرجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة المنيا

احتمال لسقوط أمطار اليوم نهاراً بنسبة 00%، وليلاً بنسبة 00%.

درجات الحرارة اليوم و لـ 36 ساعة القادمة لمدينة سوهاج:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة سوهاجدرجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة سوهاج

احتمال لسقوط أمطار اليوم نهاراً بنسبة 00%، وليلاً بنسبة 00%.

درجات الحرارة اليوم و لـ 36 ساعة القادمة لمدينة أسوان:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة أسواندرجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة أسوان

احتمال لسقوط أمطار اليوم نهاراً بنسبة 00%، وليلاً بنسبة 00%.

درجات الحرارة اليوم و لـ 36 ساعة القادمة لمدينة طنطا:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة طنطادرجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة طنطا

احتمال لسقوط أمطار اليوم نهاراً بنسبة 10%، وليلاً بنسبة 10%.

درجات الحرارة اليوم و لـ 36 ساعة القادمة لمدينة المنصورة:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة المنصورةدرجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة المنصورة

احتمال لسقوط أمطار اليوم نهاراً بنسبة 10%، وليلاً بنسبة 10%.

درجات الحرارة اليوم و لـ 36 ساعة القادمة لمدينة الزقازيق:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة الزقازيقدرجات الحرارة المتوقعة اليوم لمدينة الزقازيق

احتمال لسقوط أمطار اليوم نهاراً بنسبة 00%، وليلاً بنسبة 10%.



