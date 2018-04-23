رسائل مزعجة غامضة تصل لمستخدمى بريد gmail والشركة تعد بالإصلاح

اشتكى بعض مستخدمى خدمة البريد الإلكترونى التابعة لجوجل Gmail أنهم يتلقون إعلانات مزعجة يتم إرسالها إليهم من حساباتهم الخاصة على الرغم من تحديث كلمات المرور والمصادقة الثنائية، كما أفاد تقرير من موقع Mashable أن مرسلى الرسائل غير المرغوب فيها يستخدمون عناوين البريد الإلكترونى المزورة لجعلها تظهر وكأنها مرسلة عبر "شركة اتصالات كندية" تسمى "Telus".
وقال المتحدث باسم جوجل :"نحن على علم بحملة البريد المزعج التى تؤثر على مجموعة فرعية من مستخدمى Gmail وتم اتخاذ إجراءات فعالة للحماية من ذلك"، وأضاف أن فريق الشركة يعيد تصنيف جميع رسائل البريد الإلكترونى المسيئة على أنها رسائل غير مرغوب فيها، وأكد على أن الحسابات لم تتعرض للاختراق.
ويذكر أن عددا كبيرا من المستخدمين المتأثرين توجهوا إلى منصات مثل تويتر وحسابات جوجل للتعبير عن غضبهم من تلك المشكلة، واعتقد البعض أن حساباتهم على "جى ميل" تم اختراقها، ولكن ردت الشركة على بعض منهم وقالت أن هذه المشكلة يجرى التعامل معها.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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