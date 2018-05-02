ناسا تخطط لإحضار عينات من سطح المريخ لدراستها على الأرض

فى غضون العشر سنوات الماضية تقدمت تكنولوجيا الفضاء بشكل كبير، بحيث أصبح من الممكن الهبوط على سطح الكواكب بشكل دقيق، بالإضافة إلى الحفر الآلى، وتجميع العينات عن بعد، وهذا هو السبب فى أن وكالة الفضاء الأوروبية وناسا يوقعون مذكرة تفاهم، ويتعهدون بالعمل معا لأخذ عينات من المريخ وإعادتها لكوكب الأرض لدراستها.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، التكنولوجيا التى من شأنها مساعدتنا على تجنب تلويث المريخ بميكروبات الأرض والعكس صحيح أصبحت متطورة الآن، حيث كان لا يمكن للكبسولة التى تنطلق من سطح المريخ مع عينة أن تعود إلى الأرض، وحتى إذا نجحت فى ذلك سيكون هناك مخاطر متعلقة بتلويث محيطنا الحيوى.
واليوم، قد يكون من الممكن إرسال كبسولة من المريخ إلى المدار حول الكوكب للدخول إلى مركبة فضائية منفصلة تلتقطها قبل إعادتها إلى الأرض، وهذه الكبسولة ستحمل عينات من شأنها المساعدة فى دراسة السطح بشكل أفضل والبحث عن طرق لجعله صالح للحياة، وهو أمر سيكون صعبا إذا كان العلماء يعتمدون فقط على الصور.
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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