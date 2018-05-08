من المتوقع أن يعلن اليوم السيد "جو بيلفيوري" والذي يشغل منصب نائب رئيس أنظمة التشغيل عن تطبيق " Your Phone" والذي يتيح ربط الهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد مع الحواسيب العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10.
التطبيق الجديد هو من تطبيقات ويندوز العالمية أو ما يعرف بـ"Universal Windows Platform"، ويتيح التطبيق الجديد مشاركة كافة الملفات والصور والرسائل على هاتفك الأندرويد في حاسبك الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز 10.
ولكيفية رطب هاتفك بالتطبيق الجديد يتوجب عليك اولاً اتباع ما يلي: –
- تحميل تطبيق "your phone" على الحاسوب من خلال النقر هنا.
- الدخول الى اعدادت تطبيق your phone.
- سيقوم التطبيق بطلب ادخال رقم هاتفك لارسال تطبيق Microsoft Launcher.
- بعد ربط هاتفك مع الكمبيوتر سيظهر إسم هاتفك على جهازك "المكتبي".
- الان ستتمكن من مشاركة ملفاتك على الحاسوب.
بالإضافة إلى ذلك يمكنك مشاركة حتى صفحات الويب التي تقوم بتصفحها، مع إمكانية فتحها بشكل تلقائي على حاسوبك الشخصي العامل بنظام التشغيل windows 10.
GMT 23:54 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوتعرف على أبرز ما تم الكشف عنه في مؤتمر مايكروسوفت Build 2018
GMT 23:47 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوجوجل تطلق منصة إنترنت الأشياء Android Things 1.0
GMT 23:44 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايويمكنك إرسال الأموال عبر "Gmail" على هاتفك الأيفون
GMT 23:34 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوالإعلان عن الهاتف "Sharp Aquos R2" مع كاميرا مخصصة للفيديوهات
GMT 23:29 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوجوجل تطلق موقع جديد لمنصة الذكاء الإصطناعي
تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
أرسل تعليقك