من المتوقع أن يعلن اليوم السيد "جو بيلفيوري" والذي يشغل منصب نائب رئيس أنظمة التشغيل عن تطبيق " Your Phone" والذي يتيح ربط الهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد مع الحواسيب العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10.

التطبيق الجديد هو من تطبيقات ويندوز العالمية أو ما يعرف بـ"Universal Windows Platform"، ويتيح التطبيق الجديد مشاركة كافة الملفات والصور والرسائل على هاتفك الأندرويد في حاسبك الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز 10.

ولكيفية رطب هاتفك بالتطبيق الجديد يتوجب عليك اولاً اتباع ما يلي: –

- تحميل تطبيق "your phone" على الحاسوب من خلال النقر هنا.

- الدخول الى اعدادت تطبيق your phone.

- سيقوم التطبيق بطلب ادخال رقم هاتفك لارسال تطبيق Microsoft Launcher.

- بعد ربط هاتفك مع الكمبيوتر سيظهر إسم هاتفك على جهازك "المكتبي".

- الان ستتمكن من مشاركة ملفاتك على الحاسوب.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك مشاركة حتى صفحات الويب التي تقوم بتصفحها، مع إمكانية فتحها بشكل تلقائي على حاسوبك الشخصي العامل بنظام التشغيل windows 10.