خاصية جديدة ابتكرتها شركة "جوجل" لمساعدة رجال الأعمال والشخصيات العامة أثناء حضور الاجتماعات أو المؤتمرات، حيث أعلنت الشركة عن خاصية جديدة لمساعد «جوجل» الرقمي، تتمثل بإعطاء المستخدم القدرة على توظيف مساعد "جوجل" في تنظيم جدول المواعيد، وإجراء مكالمات هاتفية نيابة عنه.

كما يستطيع مساعد "جوجل" الآن إجراء الحجوزات في المطاعم والحصول على معلومات عن العطل ودوامات العمل في الشركات التي يريد المستخدم الاتصال بها والتعاون معها.

ويستخدم المساعد الآلي من "جوجل" نمطًا طبيعيًا للغاية في الكلام يتضمن الترددات والتأكيدات البشرية، بحيث يكون من الصعب للغاية التمييز بينه وبين مكالمة هاتفية بشرية فعلية.

ويتم تمكين هذه الميزة، والتي ستكون متاحة للجمهور في وقت لاحق من هذا العام، بواسطة تقنية تسمى "جوجل دوبلكس"، والتي يمكنها تنفيذ مهام "العالم الحقيقي" على الهاتف، دون أن يدرك الشخص الآخر أنه يتحدث إلى جهاز.