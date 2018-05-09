خاصية جديدة ابتكرتها شركة "جوجل" لمساعدة رجال الأعمال والشخصيات العامة أثناء حضور الاجتماعات أو المؤتمرات، حيث أعلنت الشركة عن خاصية جديدة لمساعد «جوجل» الرقمي، تتمثل بإعطاء المستخدم القدرة على توظيف مساعد "جوجل" في تنظيم جدول المواعيد، وإجراء مكالمات هاتفية نيابة عنه.
كما يستطيع مساعد "جوجل" الآن إجراء الحجوزات في المطاعم والحصول على معلومات عن العطل ودوامات العمل في الشركات التي يريد المستخدم الاتصال بها والتعاون معها.
ويستخدم المساعد الآلي من "جوجل" نمطًا طبيعيًا للغاية في الكلام يتضمن الترددات والتأكيدات البشرية، بحيث يكون من الصعب للغاية التمييز بينه وبين مكالمة هاتفية بشرية فعلية.
ويتم تمكين هذه الميزة، والتي ستكون متاحة للجمهور في وقت لاحق من هذا العام، بواسطة تقنية تسمى "جوجل دوبلكس"، والتي يمكنها تنفيذ مهام "العالم الحقيقي" على الهاتف، دون أن يدرك الشخص الآخر أنه يتحدث إلى جهاز.
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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