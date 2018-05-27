أطلق تويتر تحديثاً جديداً لنظام أندرويد يتضمن رموزاً تعبيريةً خاصة به، سيلاحظها المستخدمون، وستظهر تصاميم TWEMOJI داخل تويتر لتحل محل الرموز التعبيرية التابعة لنظام التشغيل.

ورموز TWEMOJI التي ستظهر لمستخدمي أندرويد هي تلك الموجودة في إصدار سطح المكتب من تويتر، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويُفعل إيموجي باستخدام مكتبة EMOJICOMPAT لغوغل والتي أنشأها محرك البحث في 2017 للسماح للتطبيقات بدعم الرموز التعبيرية الجديدة حتى إذا كانت على الأنظمة القديمة، وتتمثل الميزة الرئيسية في أن مطوري التطبيقات ليسوا مضطرين لاستخدام الرموز التعبيرية الخاصة بغوغل.

في هذه الحالة يستخدم تويتر مكتبة EMOJICOMPAT لتحميل تصاميم TWEMOJI لمستخدمي إصدارات أندرويد القديمة.