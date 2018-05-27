أطلق تويتر تحديثاً جديداً لنظام أندرويد يتضمن رموزاً تعبيريةً خاصة به، سيلاحظها المستخدمون، وستظهر تصاميم TWEMOJI داخل تويتر لتحل محل الرموز التعبيرية التابعة لنظام التشغيل.
ورموز TWEMOJI التي ستظهر لمستخدمي أندرويد هي تلك الموجودة في إصدار سطح المكتب من تويتر، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
ويُفعل إيموجي باستخدام مكتبة EMOJICOMPAT لغوغل والتي أنشأها محرك البحث في 2017 للسماح للتطبيقات بدعم الرموز التعبيرية الجديدة حتى إذا كانت على الأنظمة القديمة، وتتمثل الميزة الرئيسية في أن مطوري التطبيقات ليسوا مضطرين لاستخدام الرموز التعبيرية الخاصة بغوغل.
في هذه الحالة يستخدم تويتر مكتبة EMOJICOMPAT لتحميل تصاميم TWEMOJI لمستخدمي إصدارات أندرويد القديمة.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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