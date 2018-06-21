فيسبوك تطلق خاصية جديدة تزعج مستخدميه

أطلقت شركة "فيسبوك" خاصية جديدة ربما تكون أكثر إزعاجا لبعض المستخدمين، حيث أعلنت أنها بدأت طرح إعلانات الفيديو التلقائية داخل تطبيق ماسنجر.

ووفقا لما نشره موقع "fonearena" الهندي، بدأ تطبيق ماسنجر في عرض الإعلانات قبل عام تقريبا، إلا أنها كانت إعلانات ثابتة وليست إعلانات فيديو، مع ملاحظة أن إعلانات الفيديو تعد أكثر تكلفة، وهو ما يعني مزيدا من الأرباح لـ"فيسبوك".

وقال "ستيفانوس لوكاكوس"، رئيس قسم الإعلانات بتطبيق "ماسنجر": "إن الشركة تدرك أن هذا الموضع قد يكون بغيضًا لدى البعض، لذا ستراقب الشركة سلوك المستخدمين لتحديد ما إذا كانت هذه الإعلانات قد أدت إلى التأثير بالسلب عليهم، ومن المنتظر أن يتم بدء تشغيل الإعلانات تلقائيًا عند قيام المستخدم بفحص رسائله، مع ملاحظة أنه تم طرح هذه الميزة لمجموعة صغيرة من المستخدمين في الوقت الحالي".

وقالت شبكة فيسبوك في بيان لها: "إن الأشخاص الذين يستخدمون "ماسنجر" كل شهر هم أولوية رئيسية لنا، وسيبقون مسيطرين على تجربتهم"، ومع ذلك، فإن الاستمرار في السيطرة لا يعني أنه يمكنك إلغاء الاشتراك في إعلانات ماسنجر، ولكن هذا يعني أنه بإمكانك إخفاء إعلان أو الإبلاغ عنه أو إدارة تفضيلات الاستهداف".