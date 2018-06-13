إنستغرام تطلق خاصية التسوق من خلال ميزة القصص

أصبح بإمكانك التسوق الآن من خلال ميزة قصص عبر "انستغرام"، وتنص على أن العلامات التجارية المختارة، ستتمكن الآن من وضع علامات على العناصر داخل القصص مع روابط الشراء، على سبيل المثال، يرتدي الشخص نظارات شمسية معينة في الصورة الظاهرة أمامك، وإذا رأيت أيقونة حقيبة تسوق على هذه النظارات فيمكنك الوصول إلى رابط لشرائها لنفسك بشكل مباشر.

وقالت "انستغرام"، بأن عدداً قليلاً فقط من العلامات التجارية يملك هذه الميزة حاليًا، ولكن ستصل إلى الكثير في وقت لاحق، وفي الوقت الحالي يمكنك البحث عن رموز حقيبة التسوق هذه في القصص من العلامات التجارية مثل Adidas و Aritzia و Louis Vuitton.