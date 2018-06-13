إنستغرام تطلق خاصية التسوق من خلال ميزة القصص

أصبح بإمكانك التسوق الآن من خلال ميزة قصص عبر "انستغرام"، وتنص على أن العلامات التجارية المختارة، ستتمكن الآن من وضع علامات على العناصر داخل القصص مع روابط الشراء، على سبيل المثال، يرتدي الشخص نظارات شمسية معينة في الصورة الظاهرة أمامك، وإذا رأيت أيقونة حقيبة تسوق على هذه النظارات فيمكنك الوصول إلى رابط لشرائها لنفسك بشكل مباشر.
وقالت "انستغرام"، بأن عدداً قليلاً فقط من العلامات التجارية يملك هذه الميزة حاليًا، ولكن ستصل إلى الكثير في وقت لاحق، وفي الوقت الحالي يمكنك البحث عن رموز حقيبة التسوق هذه في القصص من العلامات التجارية مثل Adidas و Aritzia و Louis Vuitton.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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