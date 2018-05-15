تطور "أبل" هاتف جديد يطلق عليه iphone se 2، فمن المعتقد أن يأتي الهاتف بتصميم خلفي مصنوع من الزجاج، جنبا إلى جنب عدسة الكاميرا ستكون أكبر من تلك الموجودة بالنسخة الأقدم.
وبحسب موقع Phoneaena الهندي، سيكون أيفون se 2 الهاتف الأقل سعراً الذي تطلقه أبل هذا العام، إذ سيصبح هذا الهاتف مفتاح الشركة الأمريكية لضمان النمو في أسواق مثل الهند.
ويعد الهاتف ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، إلا أن الدخل المنخفض للفرد يجعل المستهلكين في البلاد لا يمكنهم شراء هواتف أبل باهظة الثمن.
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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