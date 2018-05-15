تطور "أبل" هاتف جديد يطلق عليه iphone se 2، فمن المعتقد أن يأتي الهاتف بتصميم خلفي مصنوع من الزجاج، جنبا إلى جنب عدسة الكاميرا ستكون أكبر من تلك الموجودة بالنسخة الأقدم.

وبحسب موقع Phoneaena الهندي، سيكون أيفون se 2 الهاتف الأقل سعراً الذي تطلقه أبل هذا العام، إذ سيصبح هذا الهاتف مفتاح الشركة الأمريكية لضمان النمو في أسواق مثل الهند.

ويعد الهاتف ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، إلا أن الدخل المنخفض للفرد يجعل المستهلكين في البلاد لا يمكنهم شراء هواتف أبل باهظة الثمن.