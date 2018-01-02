ناسا تشرح أسباب ظهور 3 شموس فى السويد الشهر الماضى

تسبب ظهور 3 شموس خلال النهارفى السويد خلال الشهر الماضى فى فزع الكثير من المواطنين حتى العالم، ونال الفيديو الذى انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى لهذه الظاهرة الكثير من التساؤلات، لذا حاولت وكالة ناسا شرح هذه الظاهرة، وتفسير أسبابها، مؤكدة أنه حدث نادر يطلق عليه "كلب الشمس" أو "ملاك الشمس" وهو الوهم البصرى الذى يجعل الشمس تبدو كما لو كان نجمنا يحيط به اثنين آخرين.

وقالت ناسا عن الصور التى التقطت لهذه الظاهرة فى منتجع فيمدالين للتزلج فى وسط السويد: "يمكن للمياه أن تتجمد فى الغلاف الجوى وتتحول إلى بلورات صغيرة ومسطحة من الجليد، ومع وصول هذه البلورات إلى الأرض، تظل وجوهها مسطحة ومتوازية على الأرض".