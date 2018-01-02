ناسا تشرح أسباب ظهور 3 شموس فى السويد الشهر الماضى

تسبب ظهور 3 شموس خلال النهارفى السويد خلال الشهر الماضى فى فزع الكثير من المواطنين حتى العالم، ونال الفيديو الذى انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى لهذه الظاهرة الكثير من التساؤلات، لذا حاولت وكالة ناسا شرح هذه الظاهرة، وتفسير أسبابها، مؤكدة أنه حدث نادر يطلق عليه "كلب الشمس" أو "ملاك الشمس" وهو الوهم البصرى الذى يجعل الشمس تبدو كما لو كان نجمنا يحيط به اثنين آخرين.
وقالت ناسا عن الصور التى التقطت لهذه الظاهرة فى منتجع فيمدالين للتزلج فى وسط السويد: "يمكن للمياه أن تتجمد فى الغلاف الجوى وتتحول إلى بلورات صغيرة ومسطحة من الجليد، ومع وصول هذه البلورات إلى الأرض، تظل وجوهها مسطحة ومتوازية على الأرض".
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ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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