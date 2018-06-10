إل جى تدعم هاتفها المقبل بشاشة 4k لدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

بعد أيام قليلة من إعلان شركة LG عن أحدث هواتفها، بدأت التسريبات الخاصة بهاتف الشركة المقبل LG G8 ThinQ والتى تشير إلى أن الشركة تخطط لاستخدام شاشة بدقة 4K بهاتفها، الذى سيتم الكشف عنه العام المقبل.

وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن تتخلى LG من شاشات LCD، إلا أنه يبدو أن هذا النوع من الشاشات سيكون حصريا بسلسلة هواتف V فقط، ولم تكشف الشركة عن سبب إجراء هذا التغيير، ولكن السبب الأكثر منطقية يرتبط بتكنولوجيا الواقع الافتراضى، إذ ستحسن شاشات 4K بشكل كبير من تجربة المشاهدة ويمكن أن تجذب مجموعة جديدة بالكامل من العملاء الذين يبحثون عن هاتف ذكى قادر على عرض محتوى VR عالى الجودة.

فى خطوة بديلة ، قد يكون قرار تضمين 4K ببساطة استراتيجية تسويقية، خاصة وأن سامسونغ تنوى دعم ميزة الذكاء الإصطناعى أيضا بهاتف العام المقبل غلاكسى s10 ، لكن على خلاف LG، سيتم تزويد أجهزة سامسونغ بشاشات AMOLED.