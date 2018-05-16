كل ما تريد معرفته عن تطبيق جوجل درايف

جوجل درايف هي خدمة التخزين المستندة إلى السحاب من جوجل، ولكن يمكنك فعل أكثر من مجرد تخزين الملفات بها، حيث يمكنك مشاركة الملفات مع الآخرين والتعاون في الوقت الفعلي معهم، ولا تحتاج إلى أن تكون على نفس النظام الأساسي حتى تعمل، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول جوجل درايف.

الجديد في جوجل درايف

أعلنت جوجل عن طرح برنامج جديد مدفوع سيتم طرحه قريبًا لمستخدمي جوجل درايف في الولايات المتحدة، وفي الأشهر القادمة لبقية العالم، يحمل اسم جوجل ون، سيحل هذا البرنامج محل مستويات التخزين المدفوعة في درايف وليس تطبيق جوجل درايف نفسه، فهو يوفر نفس سعة التخزين المجانية التي تبلغ 15 جيجابايت لحسابك وتطبيقات جوجل، ولكنه يقدم أيضًا أرخص المستويات المدفوعة، وتخطط جوجل أيضًا لإضافة امتيازات إضافية للمشترك الواحد، بما في ذلك العروض الخاصة للرحلات الجوية والسفر والخصومات والمزيد.

ما المقصود بموضوع جوجل درايف؟

درايف هي خدمة تخزين قديمة كبيرة على الإنترنت، يمكنك تخزين الملفات والوصول إليها عبر جميع الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى جهاز ماك أو الحاسب الشخصي، ويمكنك تخزين العديد من أنواع الملفات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالملفات الكبيرة، مثل الأفلام والموسيقى في السحابة حتى تتمكن من الوصول إليها من أي مكان.

لا يمكنك تخزين الملفات في درايف فحسب، بل يمكنك مشاركة المستندات مع الآخرين والتعاون في الوقت الفعلي، ولا يحتاج المتعاونون لديك إلى نوع معين من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الحاسب، بل يحتاجون فقط إلى حساب جوجل.

كيفية الاشتراك في درايف

إذا كان لديك حساب على جيميل أو جوجل، فلديك بالفعل إمكانية الوصول إلى جوجل درايف، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى Drive.Google.com وتسجيل الدخول.

كم تبلغ تكلفة جوجل درايف؟

في حين يمكنك تخزين ما يصل إلى 15 جيجابايت مجانًا من حساب جوجل المجاني، ستحتاج إلى اشتراك مدفوع لتخزين المزيد من البيانات.

- 100 جيجابايت مقابل 1.99 دولار شهريًا.

- 200 جيجابايت مقابل 2.99 دولار شهريًا.

- 2 تيرابايت مقابل 9.99 دولار شهريًا.

- 10 تيرابايت مقابل 99.99 دولار شهريًا.

- 20 تيرابايت مقابل 199.99 دولار شهريًا.

- 30 تيرابايت مقابل 2.99 دولار شهريًا.

ما نوع الملفات التي يمكن تخزينها؟

إلى حد كبير أي شيء، تدعم درايف تخزين الأفلام والموسيقى والصور ومستندات الإنتاجية وغير ذلك الكثير، في ما يلي قائمة الملفات المدعومة والأحجام التي تقول جوجل إنها تخزنها في درايف.

أحجام الملفات: هذه هي المستندات وجداول البيانات وأحجام العروض التقديمية التي يمكنك تخزينها:

المستندات: ما يصل إلى 1.02 مليون حرف، وإذا قمت بتحويل مستند نصي إلى تنسيق مستندات جوجل، فقد يصل حجمه إلى 50 ميجابايت.

جداول البيانات: ما يصل إلى مليوني خلية لجداول البيانات التي يتم إنشاؤها في جداول بيانات جوجل أو تحويلها إليها.

العروض: ما يصل إلى 100 ميجابايت للعروض التقديمية المحولة إلى العروض التقديمية من جوجل.

جميع الملفات الأخرى: ما يصل إلى 5 تيرابايت.

أنواع الملفات المدعومة

هذه هي أنواع الملفات الأكثر شيوعًا التي يمكنك عرضها في درايف:

الملفات العامة

- ملفات الأرشيف "ZIP, RAR, tar, gzip".

- تنسيقات الصوت "MP3, MPEG, WAV, ogg".

- ملفات الصور "JPEG, PNG, GIF,.BMP".

- الرمز "CSS, HTML, PHP, C, CPP, H, HPP, JS".

- ملفات نصية "TXT".

- ملفات الفيديو "WebM, .MPEG4, 3GPP, .MOV, .AVI, MPEGPS, WMV .FLV, .ogg".

ملفات أدوبي

- أوتوديسك أوتوكاد DXF

- المصور .AI

- فوتوشوب PSD

- ملفات PDF

- بوستسكريبت EPS, PS

- SVG

- TIFF

- TTF

ملفات مايكروسوفت

- إكسل

- بور بوينت

- وورد

- XPS

هل يمكنني العمل دون اتصال مع المستندات في درايف؟

يمكنك الوصول إلى درايف والعمل في المستندات بلا اتصال بالإنترنت باستخدام متصفح كروم، وإذا كان لديك متصفح ويب آخر معينًا افتراضيًا، مثل سفاري، فستحتاج إلى تغييره إلى كروم بحيث لا يفسد الأمور إذا نقرت على شيء ما في درايف أثناء العمل دون اتصال "إذا تم التبديل إلى متصفح آخر ، في منتصف العمل، قد تفقد المحتوى".

يمكنك أيضًا تمكين وضع عدم الاتصال عند استخدام التطبيق لأجهزة آيفون وآيباد وأندرويد، حيث ستحتاج إلى تنزيل تطبيق درايف لجهازك لاستخدام وضع عدم الاتصال.

كما ستحتاج أيضًا إلى التأكد من تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد جوجل قبل الانتقال للعمل دون الاتصال بالإنترنت، ولا يمكنك مصادقة حسابك في وضع عدم الاتصال، وإذا لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل إلى جميع حسابات جوجل المعنية فلن تتمكن من الوصول إلى أي شيء.

كيف يمكنني الحصول على تطبيق درايف؟

يمكنك تنزيل تطبيق درايف على أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة أندرويد من خلال متاجر التطبيقات المعنية، ويمكنك تنزيله على ماك أو الحاسب الشخصي مباشرة من جوجل.

كيف أشارك مستندًا مع شخص ما يستخدم درايف؟

من السهل القيام بتبادل الوثائق بشكل لا يصدق، ما عليك سوى اختيار ملف ثم مشاركة وإدخال عنوان البريد الإلكتروني للشخص أو الأشخاص الذين ترغب في مشاركة المستند معهم.

وعندما تقوم بمشاركة مستند يمكنك اختيار مقدار الوصول الذي تريد أن يكون لدى الشخص الآخر، حيث يمكنك السماح لهم بتحرير المستند أو عرض المستند أو إنشاء تعليقات في شريط جانبي حول المستند، وعند تحديد جهة اتصال لمشاركة المستند الخاص بك، انقر فوق القائمة من يمكنه التحرير بجوار عنوان البريد الإلكتروني، ثم حدد يمكن التعديل أو العرض أو التعليق.

يمكنك أيضًا إنشاء رابط قابل للمشاركة إذا لم يكن لديك عنوان جوجل مباشر لأحد الأشخاص، حيث يمكن لذلك الشخص الانتقال إلى عنوان URL وتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماده في جوجل.

