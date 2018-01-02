الشرطة البريطانية تستعين بمساعد صوتى لمكافحة الجرائم والتواصل مع المواطنين

كشف موقع "ميرور" البريطانى فى تقرير جديد أن جهاز أمازون إيكو المدعوم بالمساعد الشخصى اليكسا، يمكن أن يساعد قريبا الشرطة فى المملكة المتحدة على مكافحة الجريمة، وذلك بفضل مبادرة جديدة من قبل الشرطة لانكشاير.
وتفيد التقارير بأن الشرطة تجرب استخدام اليكسا لتقديم تحديثات يومية للجمهور، ما يتيح للسكان أن يسألوا المساعد الذكى عما يحدث فى الشوارع أو فى المنطقة، بل وأن يسجلوا تقارير عن الجريمة.
وأوضح روب فلاناجان، قائد المشروع لمركز "الابتكار" التابع للشرطة، فى مؤتمر كلية الشرطة أنها ستبدأ بإصدار إحاطات إخبارية محلية يومية لمالكى أمازون إيكو من خلال تطبيق مخصص، كما ستقوم بتعميم صور المفقودين وأرقام الهواتف المفيدة وغيرها من المعلومات على الهواتف الذكية للمقيمين من خلال الجهاز، وفقا لتقارير ديلى ميل.
وقال فلاناجان "إذا كنا نستطيع خفض الطلب على مراكز الاتصال لدينا عن طريق استخدام التعرف على الصوت أو تكنولوجيا تمكين الصوت، جنبا إلى جنب إعطاء المجتمع المعلومات التى يحتاجونها دون الحاجة إلى الشرطة، فهذا أمر مميز".
جدير بالذكر أن المساعد الشخصى اليكسا الذى أطلق لأول مرة على جهاز أمازون إيكو فى عام 2016 يمكن أن يؤدى الكثير من المهام مثل ترتيب البقالة، والإجابة على الأسئلة، وإعطاء تقارير عن الطقس وتشغيل الموسيقى بناء على الطلب.
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