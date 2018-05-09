تحدثت شركة جوجل في مؤتمرها السنوي الثامن عشر I/O عن نظام التشغيل الجديد أندرويد بي 9.0 والمزايا المختلفة التي سيجلبها معه لتحسين تجربة المستخدم من خلال تقنيات جديدة تعتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركة جوجل عن إطلاق نسخة بيتا من النظام، وهي التجريبية الأولى للعموم، والنسخة التجريبية الثانية للمطورين. وكشفت عن موعد إطلاق النسخة التجريبية الثالثة في يونيو القادم، كما تحدثت عن إطلاق نسخة الاختبار الأولى والتجريبية الرابعة في يونيو أيضاً، بالإضافة لأخر نسخة تجريبية في يوليو.

وقالت الشركة أن النسخة النهائية لنظام التشغيل أندرويد بي سيتم إطلاقها في الربع الثالث من العام الحالي، أي بعد شهر إلى شهرين تقريباً من إطلاق النسخة التجريبية الأخيرة.

وتحدثت الشركة عن أن النسخة التجريبية ستكون متاحة على الهواتف التالية، بجانب هواتف بيكسل الخاصة بها:

Sony Xperia XZ

Xiaomi Mi Mix 2S

Nokia 7 Plus

Oppo R15 Pro

Vivo X21

OnePlus 6

Essential PH‑1