تحدثت شركة جوجل في مؤتمرها السنوي الثامن عشر I/O عن نظام التشغيل الجديد أندرويد بي 9.0 والمزايا المختلفة التي سيجلبها معه لتحسين تجربة المستخدم من خلال تقنيات جديدة تعتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت شركة جوجل عن إطلاق نسخة بيتا من النظام، وهي التجريبية الأولى للعموم، والنسخة التجريبية الثانية للمطورين. وكشفت عن موعد إطلاق النسخة التجريبية الثالثة في يونيو القادم، كما تحدثت عن إطلاق نسخة الاختبار الأولى والتجريبية الرابعة في يونيو أيضاً، بالإضافة لأخر نسخة تجريبية في يوليو.
وقالت الشركة أن النسخة النهائية لنظام التشغيل أندرويد بي سيتم إطلاقها في الربع الثالث من العام الحالي، أي بعد شهر إلى شهرين تقريباً من إطلاق النسخة التجريبية الأخيرة.
وتحدثت الشركة عن أن النسخة التجريبية ستكون متاحة على الهواتف التالية، بجانب هواتف بيكسل الخاصة بها:
Sony Xperia XZ
Xiaomi Mi Mix 2S
Nokia 7 Plus
Oppo R15 Pro
Vivo X21
OnePlus 6
Essential PH‑1
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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