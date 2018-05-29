apple تعتمد على شاشات oled في هواتف الأيفون الجديدة

قررت شركة "أبل" استخدام شاشات OLED بجميع هواتف الأيفون الجديدة المقرر طرحها في العام المقبل والتخلي عن شاشات LCD في هواتفها، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع Electronic Times.

وتتميز شاشات OLED بجمالية عرض اللون الأسود وعمقه، وكذلك الإشباع الزائد لباقي الألوان، فضلاً عن انخفاض استهلاكها للطاقة وسماحها بالثني من الحواف وأيضاَ وضعها في مساحة ضيقة.

وكان آيفونX، أول هاتف من الشركة يعتمد شاشات OLED التي تصنعها لها سامسونج العريقة والخبيرة بهذا المجال، لكن العام القادم سنراها في مختلف طرازات آيفون الثلاثة.

وكانت تسريبات سابقة قد ذكرت أن اثنين من ثلاثة هواتف آيفون جديدة ستصدر هذا العام ستحمل شاشة OLED، بينما الثالث بقياس كبير للغاية 6.1 بوصة وسعره الأرخص فإنه سيحمل شاشة LCD، وهذا انتقال تدريجي نحو اعتمادها بالكامل له عدة مزايا من أهمها أن تتمكن سامسونج من تصنيع كميات كافية من الشاشات لتلبية طلب آبل.

وستحمل كافة الهواتف المقرر طرحها هذا العام مثل جالكسي إس 9 و بكسل 2 و ون بلس 6، شاشة OLED.