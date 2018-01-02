مصباح ذكى لإنتاج الكهرباء من براز الكلاب فى شوارع بريطانيا

كشف موقع "ديلى ميل" البريطانى فى تقرير جديد عن تطوير بريطانيا لمصباح يعمل بالكهرباء والتى تنتج عن فضلات الكلاب، فبعد التنزه فى تلال مالفرن، يمكن للمشاة إيداع براز كلابهم فى الصندوق الشبيه بالغسالة المعلق على المصباح، للمساعدة على إنارة الشارع، إذ يتم تفتيتها من قبل الكائنات الحية الدقيقة لإنتاج الميثان، لتوليد الضوء والأسمدة للمزارعين، فعشرة أكياس من الفضلات يمكن أن تساهم فى إضاءة الطريق لمدة ساعتين.

وقال بريان هاربر، صاحب الفكرة والذى صمم هذا المصباح المبتكر، لصحيفة الجارديان: "هذا المصباح يظهر للناس كم يمكن أن يكون لبراز الكلب قيمة، ونتيجة لذلك، نحصل عليه ونضعه فى وعاء، لإنتاج شىء مفيد".

وأوضح هاربر أن أصحاب الكلاب عليهم إيداع كيس من البراز فى الجهاز الصغير المعلق على عمود المصباح ومن ثم الضغط على المقبض، لتبدأ عمليه تسخينه وخلطه، لإنتاج الميثان الحيوى الذى ينتج الكهرباء لتشغيل الضوء.