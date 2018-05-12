يجري حاليا إصدار ميزة جديدة لليوتيوب على هواتف iPhone X، وهذه الميزة المعنية هنا هي دعم محتوى HDR. وأوضح المئات من ملاك iPhone X أنه أصبح بإمكانهم الآن مشاهدة فيديوهات HDR المتاحة على منصة اليوتيوب.
للوصول إلى هذه الميزة الجديدة، فكل ما عليك القيام به هو البحث عن فيديو بمعيار HDR، وتوجه بعد ذلك إلى قائمة النقاط الثلاث في أعلى اليمين والتي تظهر عندما تنقر في أي مكان على الفيديو، وقم بعد ذلك بالضغط على خيار الجودة "Quality"، وأخيرًا تأكد من أن الفيديو المعروض يتم قراءته بمعيار 1080p60 HDR أو أي دقة أخرى تريدها.
مع هذا، إستطاع الهاتف iPhone X الإنضمام إلى قائمة تتضمن حاليا أجهزة مثل Galaxy S8 و Google Pixel و LG V30 و Xperia XZ Premium. وتجدر الإشارة إلى أن التقارير تفيد بأن هذه الميزة غير متوفرة حاليا في أحدث الطرازات من لوحيات iPad Pro.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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