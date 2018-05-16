خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين Google I/O، كشفت عملاق محركات البحث عن إطلاق نسخة محدثة من تطبيق الأخبار التابع لها، والتى تعتمد فى الأساس على تقنيات الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة، وذلك لجعل التطبيق يلائم احتياجات المستخدمين واهتماماتهم الشخصية، إذ يسعى التطبيق لاستبدال تطبيق الصحف والمجلات على نظامى التشغيل iOS وأندرويد، وفيما يلى نرصد أبرز المميزات التى يضمها تطبيق جوجل الجديد للأخبار كما يلى:

ميزة for you

هو تبويب جديد يتواجد بتطبيق الأخبار، ويعرض أبرز 5 أخبار من جوجل وذلك استنادا إلى اهتمامات المستخدم وموقعه الجغرافى، وكلما استخدم المستخدم أخبار جوجل لقراءة القصص ومشاهدة مقاطع الفيديو، كانت القصص الأولية أفضل.

العناوين الرئيسية

أما عندما يرغب المستخدم فى التوسع فى معرفة أخبار العالم، فيمكنه الضغط على تبويب Headlines، والذى يضم الكثير من عناوين الأخبار المختلفة دون تخصيصها حسب تفضيلات المستخدم، ويتم خلاله تقسيم الأخبار إلى سلسلة من الفئات والتى تتواجد فى الجزء العلوى من الشاشة، إذ يمكن للمستخدم الاختيار منها بسهولة، كما تعرض بعض الصور المصغرة بسهولة.

قائمة المفضلات

أما قائمة المفضلات فهى القائمة التى يمكن للمستخدم من خلالها مساعدة جوجل على تعلم اهتماماته أو ما هى المناطق الجغرافية فى العالم التى يرغب فى معرفة أخبار عنها، ويمكن إضافة "اهتمام" جديد للتطبيق من خلال الضغط على زر "+".

الصحف والمجلات

أما قسم الصحف، فيجرى استخدامه لعرض أخر أخبار المواقع الإخبارية والمنشورات، وتوفير خيار الاشتراك فى الخدمات المعينة، حيث يدعم التطبيقالاشتراكات المجانية والمدفوعة فى قسم الصحف والمجلات.