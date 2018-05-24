آبل وواتساب يتيحان تنزيل نسخة من بيانات المستخدمين

أطلقت آبل صفحة خاصة على موقعها أسمتها بوابة الخصوصية تسمح من خلالها للمستخدمين بتنزيل نسخة من البيانات التي تحتفظ بها عنهم.

وحالياً تدعم البوابة المستخدمين من الدول الأوروبية التزاماً بقانون GDPR لحماية البيانات الذي يدخل حيز التنفيذ بعد يومين، لكن خلال الأشهر القادمة سيدعم كافة دول العالم.

ويمكن من خلال البوابة تنزيل البيانات المتعلقة بنشاط المستخدم على متجر التطبيقات وغيرها من المتاجر مثل الكتب والآيتونز وكذلك خدمتها الموسيقية وحتى نشاط المستخدم في متاجر آبل الحقيقية مثل عمليات الصيانة.

وكذلك تتضمن بيانات من خدمتها السحابية الآي كلاود مثل المفضلة ومدخلات التقويم ورسائل التذكير والصور والمستندات التي يتم حفظها عليها.

كما تسمح البوابة للمستخدمين بتصحيح البيانات والمعلومات الشخصية وحتى إلغاء تفعيل الحساب أو حذفه بالكامل.

بعد طلب إعداد ملف بياناتك الشخصية من آبل ستستغرق العملية بعض الوقت قد يصل حتى اسبوع حسب حجم البيانات وستبلغك عندما تجهز لتنزيلها وسيتم حذفها من مخدمات آبل بعد اسبوعين من تنزيلها.

وتوفر آبل مجموعة خيارات لحجم البيانات لتقسيمها حتى لا تنزل ملف واحد ضخم يمكنك تقسيمه إلى عدة ملفات يكون كل واحد منها حجمه أحد الخيارات 1 – 2 – 5 – 10 – 25 غيغابايت.

من ناحية أخرى، فإن تطبيق الدردشة واتساب على آيفون أصبح يتيح خاصية طلب نسخة من معلومات الحساب عبر النسخة 2.18.60 المتوفرة الآن على متجر التطبيقات.

ومن خلال الإعدادات ثم خيارات الحساب تجد خيار جديد وهو طلب معلومات الحساب لترسل لك كل ما تعرفه واتساب عنك وهي لا تتضمن رسائل المحادثات بالطبع لأنها مشفرة وغير مخزنة لدى واتساب.