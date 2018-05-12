أبل تطلق نسخة lte من apple watch 3 في هذه الدول

كشفت شركة "أبل" عن نسخة LTE من ساعتها الذكية Apple Watch 3 في كلًا من الهند والدنمارك والسويد وتايوان، بعدما كانت تلك الساعات متوفرة في 12 بلدًا فقط منهم الولايات المتحدة واليابان وكندا واستراليا والهند وغيرهم.

ووفقا لموقع phonearena الهندي، تأتي ساعة أبل الحديثة مع شاشة OLED Retina من الجيل الثاني مع Force Touch، بالإضافة إلى بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة للشحن‏، و مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً، ومزودة بمستشعر نبضات القلب.