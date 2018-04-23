أطلقت العلامة التجارية Nubia التابعة لشركة ZTE عن هاتف الألعاب الجديد Red Magic، ويتميز بتقنية تبريد متميزة، مع تحسينات أخرى لتخفيف الحرارة عن الهاتف، إضافة إلى وجود وضع مخصص للألعاب الذى يعمل على تحسين الأداء وتعطيل الإشعارات لحين الانتهاء من اللعب.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى، فإن هاتف العاب Red Magic يمتلك لوحة LED تدعم 16.8 مليون لون RGB وخامات من الألومنيوم عالية الجودة، كما أنه يمتلك معالج Snapdragon 835 SoC، وذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت، ويبدأ سعره من حوالى 396 دولار تقريبا لنسخة 6/64 جيجا بايت، وحوالى 476 دولار لنسخة 8/128 جيجا بايت، على أن يكون متاح للبيع بحلول 25 أبريل الجارى.

ويمتلك الهاتف شريحة اتصال مزدوجة، ويعمل بنظام التشغيل اندرويد أوريو 8.1، بواجهة Nubia Red Magic، وشاشة 6 بوصة LTPS TFT بدقة 1080×2160 بكسل ، تمتلك نسبة 85٪ من الشاشة إلى الجسم، وفيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، فهو يضم كاميرا بدقة 24 ميجا بيكسل، ومزودة بمستشعر الصور ISOCELL وفتحة عدسة f / 1.7، فيما تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل مزودة بمستشعر BSI وفتحة عدسة f / 2.0 وعدسة بزاوية عريضة تبلغ 76 درجة، وبطارية 3800 مللى أمبير مع إمكانية الشحن السريع NeoPower 3.0 و Nubia، إضافة إلى امتلاكه وضع "التربو" الذى يتيح زيادة أداء الألعاب.