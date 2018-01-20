تعد "صوفيا" هى الروبوت الأكثر واقعية حتى الآن، ولكن رئيس الذكاء الاصطناعى فى فيس بوك يرى عكس ذلك، حيث قال "يان ليكون" فى مقال حديث إن "صوفيا هي" ليس إلا "دمية متطورة" وليست ذكية كما تبدو، حيث يتم خداع كثير من الناس ودفعهم إلى التفكير فى أنها ذكية للغاية.
وأضاف رئيس أبحاث الذكاء الاصطناعى فى فيس بوك أن "روبوت صوفيا" لا تمتلك شعور ولا آراء خاصة، كما أن فهمها لما تقوله "صفر"، وهذه التصريحات تأتى على خلفية ما تكتبه "صوفيا" عبر حسابها الرسمى على تويتر، إذ كتبت "أنا أتعلم واستمر فى تطوير ذكائى من خلال تجارب جديدة ولا أدعى لأكون شخصا آخر"
وأشار "ليكون" إلى هذه التغريدات وقال إنها تهدف إلى خداع أتباعها، حيث يتم كتابتها من قبل الشخص المطور للروبوت وليس الروبوت نفسه".
من الجدير بالذكر أن "صوفيا" ظهرت لأول مرة منذ عامين كروبوت يشبه الإنسان فائق الذكاء، حيث يمكنها التحدث والتفاعل من خلال العديد من الطرق، والعام الماضى أصبحت أول روبوت فى العالم يحصل على جنسية.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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