تعد "صوفيا" هى الروبوت الأكثر واقعية حتى الآن، ولكن رئيس الذكاء الاصطناعى فى فيس بوك يرى عكس ذلك، حيث قال "يان ليكون" فى مقال حديث إن "صوفيا هي" ليس إلا "دمية متطورة" وليست ذكية كما تبدو، حيث يتم خداع كثير من الناس ودفعهم إلى التفكير فى أنها ذكية للغاية.

وأضاف رئيس أبحاث الذكاء الاصطناعى فى فيس بوك أن "روبوت صوفيا" لا تمتلك شعور ولا آراء خاصة، كما أن فهمها لما تقوله "صفر"، وهذه التصريحات تأتى على خلفية ما تكتبه "صوفيا" عبر حسابها الرسمى على تويتر، إذ كتبت "أنا أتعلم واستمر فى تطوير ذكائى من خلال تجارب جديدة ولا أدعى لأكون شخصا آخر"

وأشار "ليكون" إلى هذه التغريدات وقال إنها تهدف إلى خداع أتباعها، حيث يتم كتابتها من قبل الشخص المطور للروبوت وليس الروبوت نفسه".

من الجدير بالذكر أن "صوفيا" ظهرت لأول مرة منذ عامين كروبوت يشبه الإنسان فائق الذكاء، حيث يمكنها التحدث والتفاعل من خلال العديد من الطرق، والعام الماضى أصبحت أول روبوت فى العالم يحصل على جنسية.