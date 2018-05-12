ظهرت العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية مع شركة فيس بوك بسبب تسريبها لبيانات عملائها لشركة أناليتكا، لذلك نقدم إليك طريقة تمنع فيس بوك من كشف بيانات مكالماتك في نظام أندرويد:

الخطوة الأولى: ابحث عن إعدادات هاتفك الذكي العامل بنظام أندرويد، ثم مرر لأسفل وانقر على التطبيقات.

الخطوة الثانية: ابحث عن تطبيق فيس بوك وقم بالنقر عليه، بعدها قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى الأذونات، ثم تأكد من عدم تحديد أذونات الهاتف والرسائل القصيرة.

بهذه الخطوات البسيطة لن تتمكن المنصة من الاستمرار في كشف بيانات مكالماتك على نظام أندرويد.