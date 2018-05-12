طريقة منع فيس بوك من الحصول على بيانات مكالماتك
آخر تحديث GMT23:54:42
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

طريقة منع "فيس بوك" من الحصول على بيانات مكالماتك

العرب اليوم -

العرب اليوم - طريقة منع "فيس بوك" من الحصول على بيانات مكالماتك

"فيس بوك"
القاهرة - العرب اليوم

ظهرت العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية مع شركة فيس بوك بسبب تسريبها لبيانات عملائها لشركة أناليتكا، لذلك نقدم إليك طريقة تمنع فيس بوك من كشف بيانات مكالماتك في نظام أندرويد:

الخطوة الأولى: ابحث عن إعدادات هاتفك الذكي العامل بنظام أندرويد، ثم مرر لأسفل وانقر على التطبيقات.

الخطوة الثانية: ابحث عن تطبيق فيس بوك وقم بالنقر عليه، بعدها قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى الأذونات، ثم تأكد من عدم تحديد أذونات الهاتف والرسائل القصيرة.

بهذه الخطوات البسيطة لن تتمكن المنصة من الاستمرار في كشف بيانات مكالماتك على نظام أندرويد.

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

طريقة منع فيس بوك من الحصول على بيانات مكالماتك طريقة منع فيس بوك من الحصول على بيانات مكالماتك



أخبار ذات صلة

GMT 23:03 2018 السبت ,12 أيار / مايو

لمستخدمي هواتف آيفون إحذروا هذه النقطة "السوداء" ستدمر هواتفكم
العرب اليوم - لمستخدمي هواتف آيفون إحذروا هذه النقطة "السوداء" ستدمر هواتفكم

GMT 22:59 2018 السبت ,12 أيار / مايو

الهاتف "iPhone X" يحصل على دعم فيديوهات HDR على اليوتيوب
العرب اليوم - الهاتف "iPhone X" يحصل على دعم فيديوهات HDR على اليوتيوب

GMT 22:36 2018 السبت ,12 أيار / مايو

بلاكبيري ستطلق النسخة التجريبية من BBM Desktop
العرب اليوم - بلاكبيري ستطلق النسخة التجريبية من BBM Desktop

GMT 22:23 2018 السبت ,12 أيار / مايو

"صور غوغل" تتيح Color Pop لبعض مستخدميه
العرب اليوم - "صور غوغل" تتيح Color Pop لبعض مستخدميه

GMT 22:01 2018 الجمعة ,11 أيار / مايو

يوتيوب يبدأ تشغيل الفيديوهات خارج تطبيقاتها
العرب اليوم - يوتيوب يبدأ تشغيل الفيديوهات خارج تطبيقاتها

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

طريقة منع فيس بوك من الحصول على بيانات مكالماتك طريقة منع فيس بوك من الحصول على بيانات مكالماتك



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

انضمت إلى لجنة التحكيم الرئيسية في مهرجان كان

كيت بلانشيت تخطف الأنظار بفستانها الرائع

باريس - مارينا منصف

تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:15 2018 السبت ,12 أيار / مايو

ظهور مجموعة من الأزياء اللافتة للنظر في مهرجان كان
العرب اليوم - ظهور مجموعة من الأزياء اللافتة للنظر في مهرجان كان

GMT 08:03 2018 السبت ,12 أيار / مايو

فنادق العالم تبدأ برامج الترفيه لجذب الزوار من العالم
العرب اليوم - فنادق العالم تبدأ برامج الترفيه لجذب الزوار من العالم

GMT 08:47 2018 السبت ,12 أيار / مايو

تعرّف على أهم معارض التصميمات الداخلية في لندن
العرب اليوم - تعرّف على أهم معارض التصميمات الداخلية في لندن

GMT 03:59 2018 السبت ,12 أيار / مايو

اللورد نيل كينوك يتهم جيرمي كوربين بتدمير حياة العمالة البريطانية
العرب اليوم - اللورد نيل كينوك يتهم جيرمي كوربين بتدمير حياة العمالة البريطانية

GMT 01:47 2018 السبت ,12 أيار / مايو

"بي بي سي" ترفض الشكوى بشأن صور جيرمي كوربين
العرب اليوم - "بي بي سي" ترفض الشكوى بشأن صور جيرمي كوربين

GMT 08:12 2018 الجمعة ,11 أيار / مايو

أسبوع لندن يُظهر مدى أهمية الحرف اليدوية في مجال الأزياء
العرب اليوم - أسبوع لندن يُظهر مدى أهمية الحرف اليدوية في مجال الأزياء

GMT 07:43 2018 الجمعة ,11 أيار / مايو

أفضل 10 أماكن لقضاء العطلة الصيفية في فرنسا
العرب اليوم - أفضل 10 أماكن لقضاء العطلة الصيفية في فرنسا

GMT 07:50 2018 الجمعة ,11 أيار / مايو

معرض V & A في لندن يكشف حياة الفنانة فريدا كاهلو
العرب اليوم - معرض V & A في لندن يكشف حياة الفنانة فريدا كاهلو

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab