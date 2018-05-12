ظهرت العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية مع شركة فيس بوك بسبب تسريبها لبيانات عملائها لشركة أناليتكا، لذلك نقدم إليك طريقة تمنع فيس بوك من كشف بيانات مكالماتك في نظام أندرويد:
الخطوة الأولى: ابحث عن إعدادات هاتفك الذكي العامل بنظام أندرويد، ثم مرر لأسفل وانقر على التطبيقات.
الخطوة الثانية: ابحث عن تطبيق فيس بوك وقم بالنقر عليه، بعدها قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى الأذونات، ثم تأكد من عدم تحديد أذونات الهاتف والرسائل القصيرة.
بهذه الخطوات البسيطة لن تتمكن المنصة من الاستمرار في كشف بيانات مكالماتك على نظام أندرويد.
GMT 23:03 2018 السبت ,12 أيار / مايولمستخدمي هواتف آيفون إحذروا هذه النقطة "السوداء" ستدمر هواتفكم
GMT 22:59 2018 السبت ,12 أيار / مايوالهاتف "iPhone X" يحصل على دعم فيديوهات HDR على اليوتيوب
GMT 22:36 2018 السبت ,12 أيار / مايوبلاكبيري ستطلق النسخة التجريبية من BBM Desktop
GMT 22:23 2018 السبت ,12 أيار / مايو"صور غوغل" تتيح Color Pop لبعض مستخدميه
GMT 22:01 2018 الجمعة ,11 أيار / مايويوتيوب يبدأ تشغيل الفيديوهات خارج تطبيقاتها
تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
أرسل تعليقك