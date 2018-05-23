فيفو تشوقنا لهاتف جديد بشاشة كاملة وكاميرا أمامية متحركة

أطلقت شركة فيفو الصينية فيديو تشويقي للهاتف الرسمي لكأس العالم 2018 في روسيا، وهذا الهاتف يأتي بشاشة كاملة بدون نتوء أو أي إضافات في الأعلى رغم وجود كاميرا أمامية، وتقوم فكرة هاتف فيفو الجديد على بروز كاميرا متحركة من أعلى الهاتف في حال الرغبة في استخدام كاميرا أمامية، الأمر ربما شبيه بشكل كبير بطريقة ظهور المنظار من الغواصات.

فالمستخدم سيحصل على شاشة كاملة في الهاتف دون أي عوائق، كما سيكون بمقدوره التقاط الصور بكاميرا السيلفي كما يريد. وبالإضافة لذلك، فإن الهاتف يملك بصمة أصبع مضمنة بالشاشة.

هذا الهاتف سيأتي في 12 يونيو قبل بداية المونديال، لذلك ربما يكون أول هاتف بشاشة كاملة في عالم الهواتف الذكية.