فيفو تشوقنا لهاتف جديد بشاشة كاملة وكاميرا أمامية متحركة

أطلقت شركة فيفو الصينية فيديو تشويقي للهاتف الرسمي لكأس العالم 2018 في روسيا، وهذا الهاتف يأتي بشاشة كاملة بدون نتوء أو أي إضافات في الأعلى رغم وجود كاميرا أمامية، وتقوم فكرة هاتف فيفو الجديد على بروز كاميرا متحركة من أعلى الهاتف في حال الرغبة في استخدام كاميرا أمامية، الأمر ربما شبيه بشكل كبير بطريقة ظهور المنظار من الغواصات.
فالمستخدم سيحصل على شاشة كاملة في الهاتف دون أي عوائق، كما سيكون بمقدوره التقاط الصور بكاميرا السيلفي كما يريد. وبالإضافة لذلك، فإن الهاتف يملك بصمة أصبع مضمنة بالشاشة.
هذا الهاتف سيأتي في 12 يونيو قبل بداية المونديال، لذلك ربما يكون أول هاتف بشاشة كاملة في عالم الهواتف الذكية.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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