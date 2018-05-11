يوتيوب يبدأ تشغيل الفيديوهات خارج تطبيقاتها

تختبر يوتيوب ميزة جديدة في تطبيقها للمستخدمين الذين لا يملكون نسخة "YouTube Red"، وفقا لما كشفه موقع "Android Police".
وأُتيحت الميزة الجديدة لأول مرة لمستخدمي أندرويد أوريو، وتسمح بمشاهدة الفيديو من خلال ظهوره في إحدى زوايا شاشة الهاتف أثناء استخدام تطبيق آخر في الوقت ذاته، وتسمى هذه الميزة "وضعية صورة داخل صورة" picture-in-picture.
وتتيح يوتيوب هذه الميزة لمن يتمتعون بخدمة "YouTube Red" التي تكلف المستخدمين شهريا 9.99 دولارات، لكن يبدو أن يوتيوب تعمل على تعميم الميزة لدى أولئك الذين ليس لديهم اشتراك وعضوية في خدمة "Red".
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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