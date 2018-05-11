يوتيوب يبدأ تشغيل الفيديوهات خارج تطبيقاتها

تختبر يوتيوب ميزة جديدة في تطبيقها للمستخدمين الذين لا يملكون نسخة "YouTube Red"، وفقا لما كشفه موقع "Android Police".

وأُتيحت الميزة الجديدة لأول مرة لمستخدمي أندرويد أوريو، وتسمح بمشاهدة الفيديو من خلال ظهوره في إحدى زوايا شاشة الهاتف أثناء استخدام تطبيق آخر في الوقت ذاته، وتسمى هذه الميزة "وضعية صورة داخل صورة" picture-in-picture.

وتتيح يوتيوب هذه الميزة لمن يتمتعون بخدمة "YouTube Red" التي تكلف المستخدمين شهريا 9.99 دولارات، لكن يبدو أن يوتيوب تعمل على تعميم الميزة لدى أولئك الذين ليس لديهم اشتراك وعضوية في خدمة "Red".