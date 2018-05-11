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5 مزايا مجهولة لا تعرفها عن هاتفك الأندرويد

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العرب اليوم - 5 مزايا مجهولة لا تعرفها عن هاتفك الأندرويد

هاتفك الأندرويد
القاهرة - العرب اليوم

لقد تبين أن هاتفك به العديد من الميزات الأقل شهرة لكن المثالية التي تثري تجربة المستخدم لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من جهازك، إليك 5 وظائف مخفية ربما لم تكن تعرف أن هاتفك الأندرويد يمكن أن يفعلها:

السماح بمكالمات أشخاص محددين
تأتي ميزة "عدم الإزعاج" على جهاز أندرويد الخاص بك مع وضع "الأولوية فقط"، والذي يتيح لك اختيار ما يمكن وما لا يمكن أن يزعجك بالضبط عندما تكون في اجتماع مهم، أو القيادة، أو مشاهدة فيلم في مسرح أو الحصول على نوم ليلة جيدة، ولتنشيط هذه الوظيفة، انتقل إلى الإعدادات> الصوت> عدم الإزعاج، وانقر على "إعدادات الأولوية فقط". يمكنك هنا تحديد ما إذا كان يمكن تذكير التذكيرات وتنبيهات الأحداث في وضع الأولوية. انقر فوق "المكالمات" لاختيار من يمكنه الاتصال بك؛ تتضمن الخيارات" من أي شخص" أو "من جهات الاتصال فقط" أو "من جهات الاتصال المميزة بنجمة فقط" أو "لا شيء". يمكنك أيضًا النقر على "الرسائل" والاختيار من بين الخيارات المشابهة. خيار آخر هو "المتصلون المتكررون" ؛ إذا تم تمكينه، فسيسمح بإجراء مكالمة إذا اتصل الشخص نفسه مرة أخرى في غضون 15 دقيقة.

إلغاء قفل الهاتف تلقائيًا 
هل تجد أنه من المحبط وغير المجدي إلغاء قفل جهازك بشكل متكرر عندما تكون في أمان وراحة منزلك؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه ميزة "Smart Lock". ويستخدم GPS لإلغاء قفل هاتفك تلقائيًا عندما تكون في "الأماكن الموثوق بها". انتقل إلى الإعدادات> الأمان وانقر على "Smart Lock". يمكنك الآن العثور على خيارات متعددة: ميزة "اكتشاف الجهاز أثناء حملة" وأماكنه الموثوقة والأجهزة الموثوقة والوجه الموثوق والمطابقة الصوتية. ما عليك سوى النقر على "الأماكن الموثوق بها" وإدخال المكان الذي تشعر فيه بالراحة عند ترك هاتفك بدون قفل.

الانسحاب من الإعلانات المخصصة
يجد الكثيرون إعلانات مخصصة زاحفة وتدخلية صغيرة. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن نموذج تليفزيون معين على جوجل، فستبدأ في رؤية إعلانات المنتج على جهازك. لذا، إذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك، فيمكنك بسهولة تعطيل هذه الوظيفة. انتقل إلى الإعدادات> Google> الإعلانات ومكّن "إلغاء الاشتراك في تخصيص الإعلانات". سترى رسالة منبثقة تقول "ستظل تشاهد الإعلانات، لكنها قد لا تستند إلى اهتماماتك". اضغط على "موافق" وانتهى الأمر.

قياس معدل ضربات القلب
إليك طريقة قياس معدل ضربات قلبك باستخدام هاتف أندرويد. انتقل إلى Instant Heart Rat وتثبيت "معدل ضربات القلب الفوري". افتح التطبيق وضع طرف السبابة على عدسة الكاميرا في هاتفك، سيستغرق التطبيق بضع ثوانٍ قبل عرض معدل ضربات القلب على الشاشة.

شاشة المكبر
هذه الميزة مفيدة حقًا للمستخدمين ضعيف البصر. ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات> إمكانية الوصول والنقر على إيماءات التكبير. يمكنك الآن تكبير أي جزء من الشاشة عن طريق النقر سريعًا على الشاشة ثلاث مرات بإصبع واحد، وسحب إصبعين أو أكثر للتمرير والضغط على إصبعين أو أكثر معًا أو فصلهما لضبط التكبير / التصغير.

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5 مزايا مجهولة لا تعرفها عن هاتفك الأندرويد 5 مزايا مجهولة لا تعرفها عن هاتفك الأندرويد



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5 مزايا مجهولة لا تعرفها عن هاتفك الأندرويد 5 مزايا مجهولة لا تعرفها عن هاتفك الأندرويد



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