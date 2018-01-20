قال الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك مارك زوكربرج، أمس الجمعة، إن الشركة ستبدأ فى إعطاء أولوية لوسائل الإعلام "الجديرة بالثقة" فى بث مشاركات التواصل الاجتماعى حيث تعمل الشركة على مكافحة "الإثارة" و"المعلومات المضللة".

وقالت الشركة التى لديها أكثر من 2 مليار مستخدم شهريا إنها سوف تستخدم استطلاعات الرأى لتحديد ترتيب وسائل الإعلام من حديث الثقة.

واستعرض زوكربرج هذا التعديل فى تدوينة على فيسبوك، قائلا إنه بداية من الأسبوع المقبل ستعطى خدمة البث الإخبارى وهى المنتج المحورى للشركة، أولوية "للأخبار ذات الجودة العالية" على المصادر الأقل جدارة.

وكتب زوكربرج "هناك الكثير من الإثارة والمعلومات المضللة والاستقطاب فى العالم اليوم"، ويقول "تتيح وسائل التواصل الاجتماعى للناس نشر المعلومات بشكل أسرع من أى وقت مضى، وإذا لم نعالج هذه المشاكل تحديدا سينتهى الأمر بتضخيمها".

وفى الوقت نفسه، قال زوكربرج إن كم الأخبار بشكل عام على فيسبوك سيتقلص إلى نحو 4 % من محتوى خدمة البث الإخبارى مقارنة مع 5 % حاليا.

وكان لدى فيسبوك علاقة قوية مع الوسائل الإخبارية وخاصة تلك التى لها ميول سياسية قوية. وفى عام 2016 أعرب مشرعون جمهوريون أمريكيون عن قلقهم إزاء قيام فيسبوك بكبح القصص الإخبارية التى تهم القراء المحافظين.

وقال زوكربرج الأسبوع الماضى إن الشركة ستغير الطريقة التى ترشح بها المشاركات ومقاطع الفيديو فى خدمة البث الإخبارى لتحديد أولويات ما يشارك به الأصدقاء والعائلات.