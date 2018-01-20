قال الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك مارك زوكربرج، أمس الجمعة، إن الشركة ستبدأ فى إعطاء أولوية لوسائل الإعلام "الجديرة بالثقة" فى بث مشاركات التواصل الاجتماعى حيث تعمل الشركة على مكافحة "الإثارة" و"المعلومات المضللة".
وقالت الشركة التى لديها أكثر من 2 مليار مستخدم شهريا إنها سوف تستخدم استطلاعات الرأى لتحديد ترتيب وسائل الإعلام من حديث الثقة.
واستعرض زوكربرج هذا التعديل فى تدوينة على فيسبوك، قائلا إنه بداية من الأسبوع المقبل ستعطى خدمة البث الإخبارى وهى المنتج المحورى للشركة، أولوية "للأخبار ذات الجودة العالية" على المصادر الأقل جدارة.
وكتب زوكربرج "هناك الكثير من الإثارة والمعلومات المضللة والاستقطاب فى العالم اليوم"، ويقول "تتيح وسائل التواصل الاجتماعى للناس نشر المعلومات بشكل أسرع من أى وقت مضى، وإذا لم نعالج هذه المشاكل تحديدا سينتهى الأمر بتضخيمها".
وفى الوقت نفسه، قال زوكربرج إن كم الأخبار بشكل عام على فيسبوك سيتقلص إلى نحو 4 % من محتوى خدمة البث الإخبارى مقارنة مع 5 % حاليا.
وكان لدى فيسبوك علاقة قوية مع الوسائل الإخبارية وخاصة تلك التى لها ميول سياسية قوية. وفى عام 2016 أعرب مشرعون جمهوريون أمريكيون عن قلقهم إزاء قيام فيسبوك بكبح القصص الإخبارية التى تهم القراء المحافظين.
وقال زوكربرج الأسبوع الماضى إن الشركة ستغير الطريقة التى ترشح بها المشاركات ومقاطع الفيديو فى خدمة البث الإخبارى لتحديد أولويات ما يشارك به الأصدقاء والعائلات.
GMT 19:19 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبر"فيسبوك" ستطلق الإعلانات فى بداية الفيديو خلال 2018
GMT 07:36 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر"فيسبوك"إعجابات التطبيق تُستخدم في التأثير على سلوك المستخدمين
GMT 03:00 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر"فيسبوك" يقدّم ميزة جديدة ستنال إعجاب النشطاء
GMT 11:11 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبرتعرف على تطبيقات المكالمات التي سيسمح بها في السعودية
GMT 23:53 2017 الخميس ,07 أيلول / سبتمبر"تويتر" تنوي تقديم تحليل لأنشطة روسية إلى الكونغرس الأميركي
حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
أرسل تعليقك