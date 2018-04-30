مشكلة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف من أكبر المشاكل التي تواجه مستخدمي الأجهزة الإلكترونية، فدرجة الحرارة تؤثر بشكل كبير على اتلاف الجهاز، لذا نقدم لكم النصائح التالي للحفاظ على اللاب توب في فصل الصيف:-
لا تستخدمه بالقرب من الشمس
من الأمور التي يجب اتباعها للمحافظة على جهاز اللاب توب هو تجنب استخدامه عند التعرض المباشر لآشعة الشمس، إذ أن الحرارة ستؤثر على الجهاز وقد تؤدى إلى تلفه.
تأكد من التطبيقات
هناك بعض التطبيقات التي تعمل على لاب توب وتستهلك الكثير من موارد الجهاز مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، لذلك يمكن إيقاف التطبيقات والخدمات غير الضرورية والتي تتطلب موارد عالية ومزيدا من الجهد من الجهاز.
إيقاف اللاب توب
إيقاف جهاز اللاب توب في حالة عدم استخدامه بالفعل، إذ أن سريان التيار الكهربائي في أي لاب توب يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته.
مراوح التبريد الخارجية
مراوح التبريد الخارجية والتي يجرى تشغيلها عبر منافذ USB تعتبر من الأدوات المميزة التي تساعد على تبريد اللاب توب في الأماكن المغلقة والمزدحمة، وهي يجرى تركيبها في الغطاء الأسفل للجهاز ويدفع الهواء البارد للاب توب.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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