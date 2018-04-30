مشكلة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف من أكبر المشاكل التي تواجه مستخدمي الأجهزة الإلكترونية، فدرجة الحرارة تؤثر بشكل كبير على اتلاف الجهاز، لذا نقدم لكم النصائح التالي للحفاظ على اللاب توب في فصل الصيف:-

لا تستخدمه بالقرب من الشمس

من الأمور التي يجب اتباعها للمحافظة على جهاز اللاب توب هو تجنب استخدامه عند التعرض المباشر لآشعة الشمس، إذ أن الحرارة ستؤثر على الجهاز وقد تؤدى إلى تلفه.

تأكد من التطبيقات

هناك بعض التطبيقات التي تعمل على لاب توب وتستهلك الكثير من موارد الجهاز مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، لذلك يمكن إيقاف التطبيقات والخدمات غير الضرورية والتي تتطلب موارد عالية ومزيدا من الجهد من الجهاز.

إيقاف اللاب توب

إيقاف جهاز اللاب توب في حالة عدم استخدامه بالفعل، إذ أن سريان التيار الكهربائي في أي لاب توب يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته.

مراوح التبريد الخارجية

مراوح التبريد الخارجية والتي يجرى تشغيلها عبر منافذ USB تعتبر من الأدوات المميزة التي تساعد على تبريد اللاب توب في الأماكن المغلقة والمزدحمة، وهي يجرى تركيبها في الغطاء الأسفل للجهاز ويدفع الهواء البارد للاب توب.