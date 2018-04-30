أضافت شركة فيس بوك "أزرار" upvote وdownvote جديدة على المنشورات العامة تسمح للمستخدمين بالتصويت على ما إذا كان المنشور له منفعة عامة أم لا، وفقا لموقع The Next Web.

وجاء هذا لتحسين نوعية الخطاب المتداول على المنصة، والآن بدأت الشبكة الاجتماعية العملاقة في الميزة لعدد أكبر من المستخدمين في عدد مختلف من الدول حول العالم.

وهذه الخطوة تعنى أن فيس بوك يريد من مستخدميه مساعدته في تحديد التعليقات السلبية والإيجابية، ومن المتوقع أن يلعب زر downvote دورا مهما في المنشورات التي ستظهر على مستوى واسع.

ولم يطرح فيس بوك لجميع المستخدمين هذه الميزة، وأغلبية الأشخاص الذين أبلغوا عن وصول أزرارupvote و downvote الجديدة يعيشون في أستراليا ونيوزيلندا.