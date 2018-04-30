أضافت شركة فيس بوك "أزرار" upvote وdownvote جديدة على المنشورات العامة تسمح للمستخدمين بالتصويت على ما إذا كان المنشور له منفعة عامة أم لا، وفقا لموقع The Next Web.
وجاء هذا لتحسين نوعية الخطاب المتداول على المنصة، والآن بدأت الشبكة الاجتماعية العملاقة في الميزة لعدد أكبر من المستخدمين في عدد مختلف من الدول حول العالم.
وهذه الخطوة تعنى أن فيس بوك يريد من مستخدميه مساعدته في تحديد التعليقات السلبية والإيجابية، ومن المتوقع أن يلعب زر downvote دورا مهما في المنشورات التي ستظهر على مستوى واسع.
ولم يطرح فيس بوك لجميع المستخدمين هذه الميزة، وأغلبية الأشخاص الذين أبلغوا عن وصول أزرارupvote و downvote الجديدة يعيشون في أستراليا ونيوزيلندا.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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