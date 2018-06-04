بعد أن وردت اخبار غير مؤكدة صباح هذا اليوم حول استحواذ مايكروسوفت على GitHub من قبل موقع بزنيز إنسادير الذي تصدر العناوين اليوم كأول من أورد هذا الخبر. تم قبل قليل التأكيد بشكل رسمي من قبل مايكروسوفت عن صفقة كبيرة بين الطرفين قدرت بمبلغ 7.5 مليار دولار. وفقا للتفاصيل التي تم طرحها رسمياً فإن مايكروسوفت قد وافقت على الاستحواذ على GitHub التي تعتبر منصة تطوير مشهورة حول العالم.

GitHub، هو بوابة خدمية مشهورة حول العالم لاستيعاب الرموز والاكواد البرمجية مفتوحة المصدر واسعة النطاق والتي تعتبر المكان الأمن لكل هؤلاء المطورين الشغوفين, حيث تقوم باستضافة تلك المشاريع، وتوثيقها وحمايتها. الكثير من الشركات مثل أبل، أمازون، جوجل وغيرها تستخدم GitHub حتى مايكروسوفت التي سيطرت عليها الأن تعتبر المساهم الأعلى للموقع، ولديها أكثر من ألف موظف يعملون على وضع الرموز بنشاط في GitHub.

كما تستضيف مايكروسوفت رمز المصدر مدير ملفات ويندوز الأصلي الخاص بها على GitHub. الموقع قُدر آخر مرة بقيمة 2 مليار دولار في عام 2015. مع ذلك اليوم نحن نتحدث عن وصول مبلغ الاستحواذ إلى 7.5 مليار دولار أي زيادة قدرها 5.5 مليار دولار.

استحواذ GitHub على الأغلب يعني أننا سنبدأ برؤية تكامل أقرب بين أدوات مطور مايكروسوفت والخدمات الاخرى, لكن بعد هذه الاخبار بدأ محبي المصدر المفتوح بالاستهجان معبرين أن هذه الخطوة ستقضي على حلم وعمل الكثيرين, فهم يعتبرون مايكروسوفت قاتلة للمطورين الذين يعملون على منصات المصدر المفتوح, عن أنفسنا لا نتفق كثيراً مع هذا الكلام.

الكثير من المواقع المتابعة لخطوات مايكروسوفت في هذا المجال تؤكد أن الشركة تستثمر في تقنية المصدر المفتوح منذ أن تم تنصيب ساتيا ناديلا كمدير تنفيذي على الشركة. فمايكروسوفت تمتلك PowerShell, Visual Studio Code ذات المصدر المفتوح و محرك Microsoft Edge JavaScript. وقد تعاونت مايكروسوفت أيضا مع Canonical لجلب Ubuntu لنظام ويندوز 10 واستحوذت على Xamarin للمساعدة في تطوير تطبيقات الموبايل.

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