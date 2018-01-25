يوتيوب يطلق تغييرات جديدة لدمج قنوات الفنانين داخل قناة رسمية واحدة

أجرى موقع "يوتيوب" المملوك لشركة جوجل بعض التغيرات الهامة التى تحل بعض المشكلات السابقة الخاصة بقنوات الفنانين والمشاهير، إذ من المقرر أن يتم دمج القنوات التابعة لكل فنان داخل قناة رسمية واحدة، وسيتم وضع علامة توثيق تميزها، وهذا سيضع حد لمشكلة امتلاك الفنان لأكثر من قناة يديرها على الموقع.
وذكر موقع engadget الأمريكى، أن كل ما على المستخدم فعله هو البحث داخل يوتيوب على اسم الفنان الذى يريد رؤية الفيديوهات الخاصة به، وسيظهر القناة الرسمية التى تضم داخلها كافة القنوات الأخرى التى يديرها.
وأوضحت الشركة أنه سيتم إلغاء اشتراك المستخدمين فى القنوات غير الرسمية للفنانين بشكل تلقائى، وسيتم نقل الاشتراك للقناة الرسمية، ويتوقع البعض أن تثير هذه الخطوة بعض الانتقادات خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين تحديد المحتوى الذين يرونه، ولكن يوتيوب تراهن على أن البساطة وسهولة الوصول للمحتوى سيكون أفضل لكل من الفنانين والمستخدمين.
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استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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