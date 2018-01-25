يوتيوب يطلق تغييرات جديدة لدمج قنوات الفنانين داخل قناة رسمية واحدة

أجرى موقع "يوتيوب" المملوك لشركة جوجل بعض التغيرات الهامة التى تحل بعض المشكلات السابقة الخاصة بقنوات الفنانين والمشاهير، إذ من المقرر أن يتم دمج القنوات التابعة لكل فنان داخل قناة رسمية واحدة، وسيتم وضع علامة توثيق تميزها، وهذا سيضع حد لمشكلة امتلاك الفنان لأكثر من قناة يديرها على الموقع.

وذكر موقع engadget الأمريكى، أن كل ما على المستخدم فعله هو البحث داخل يوتيوب على اسم الفنان الذى يريد رؤية الفيديوهات الخاصة به، وسيظهر القناة الرسمية التى تضم داخلها كافة القنوات الأخرى التى يديرها.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إلغاء اشتراك المستخدمين فى القنوات غير الرسمية للفنانين بشكل تلقائى، وسيتم نقل الاشتراك للقناة الرسمية، ويتوقع البعض أن تثير هذه الخطوة بعض الانتقادات خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين تحديد المحتوى الذين يرونه، ولكن يوتيوب تراهن على أن البساطة وسهولة الوصول للمحتوى سيكون أفضل لكل من الفنانين والمستخدمين.