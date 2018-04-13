الشرطة الأميركية تشترى أجهزة اختراق هواتف أيفون بشكل متزايد

كشف تقرير حديث من موقع Motherboard الأمريكى، أن السلطات فى الولايات المتحدة تحصل بشكل متزايد على أجهزة تجسس يمكنها فك تشفير هواتف أيفون بأسعار مخفضة، وأوضح التقرير أن عددًا من قوات الشرطة المحلية والإقليمية، بما فى ذلك ميليندا وإنديانا، إما اشترت بالفعل أو تفكر فى شراء الأجهزة التى تساعدها فى فتح هواتف ايفون المشفرة بسهولة دون الحاجة إلى الشركة المصنعة، والتى تحمل اسم GrayKey.
وتلك الأجهزة تعمل حتى على الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل iOS 11، وتقول مصادر لـ Motherboard إن وزارة الخارجية لديها بالفعل هذه الأجهزة، فى حين تخطط الإدارة السرية وإدارة مكافحة المخدرات لشراء بعضها.
فنح هواتف ايفون
استنادًا إلى تقرير سابق من Malwarebytes، جهاز GrayKey عبارة عن مربع صغير يمكنه فتح جهازى iPhone فى كل مرة، وتم تطويره من قبل شركة غريشفت فى أتلانتا، والتى يديرها عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية ومهندس أمن سابق فى شركة أبل.
ولاستخدام GrayKey، يجب على رجال الشرطة توصيل الهاتف به لمدة دقيقتين، أن ينتظروا قليلاً بعد إلغاء توصيلهم للجهاز لرؤية الشاشة السوداء المنبثقة باستخدام رمز المرور، والمدة التى سيتعين عليهم انتظارها تعتمد على مدى تعقيد كلمة المرور.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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