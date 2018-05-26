كل ما تحتاج أن تعرفه عن جوجل دوبلكس

خلال مؤتمر مطوري البرامج السنوي لشركة جوجل قامت الشركة بمعاينة جوجل دوبلكس، وقد أحدثت التكنولوجيا الجديدة ضجة كبيرة منذ الكشف عنها، مما جعل البعض يشعرون بالتململ بينما يناقش آخرون تداعيات الخصوصية، بينما ينتظر الجميع معرفة المزيد عن جوجل دوبلكس ويرونها في العمل، فلنلقِ نظرة على ما هو معروف حاليًا حول هذه التكنولوجيا.

تعد جوجل دوبلكس التقنية الكامنة خلف ميزة مساعد جوجل الجديدة، ودوبلكس هي نظام آلي بالكامل يقوم بإجراء المكالمات نيابة عنك، حاملًا صوتًا بشريًا بدلًا من صوت الروبوت، علاوة على ذلك تستطيع هذه التقنية الجديدة فهم الجمل المعقدة والكلام السريع والملاحظات الطويلة وفقًا لجوجل.

ماذا يمكن أن تفعل؟

عندما تتاح هذه التقنية في الإصدار التجريبي هذا الصيف، يمكنك استخدامها لإكمال ثلاث مهام: تحديد موعد لقص الشعر، إجراء الحجوزات في المطاعم، والحصول على ساعات العطلات لنشاط تجاري.

كيف تستخدم دوبلكس؟

التفاصيل ليست واضحة تمامًا، ولكن ستشمل العملية إخبار مساعد جوجل بشيء ما على غرار اسم مطعم وسوف يقوم بالمكالمة وإجراء حجز لأربعة أشخاص في الليلة التي تريد والساعة التي تطلبها، من هذه النقطة، سيضع مساعد جوجل ودوبلكس المكالمة ويتحدثان إلى من يجيب على الهاتف في المطعم ثم إضافة الموعد إلى التقويم الخاص بك عند الانتهاء من ذلك.

هل تعد تقنية جوجل دوبلكس مخيفة؟

فكرة عدم معرفة ما إذا كنت تتحدث إلى جهاز حاسب أو شخص حقيقي هي فكرة غريبة بشكل لا يصدق، ومن جانبها قالت شركة جوجل إنها ستقوم ببناء شرط إبلاغ الأشخاص الموجودين على الخط بأن المكالمة مع مساعد جوجل للشفافية.

متى يمكن استخدام دوبلكس؟

قالت جوجل في الكلمة الافتتاحية لـ Google I/O أن جزء دوبلكس من مساعد جوجل سوف يتم إطلاقه في "الأسابيع القادمة" كإصدار تجريبي، ولا يعرف الكثير عن التوقيت الدقيق، ومن المحتمل أن يكون لديك إمكانية الوصول إلى دوبلكس هذا الصيف، لكنك ستنتظر قليلاً لفترة أطول.