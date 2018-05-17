مزايا جديدة يجلبها واتسآب للمستخدمين

أضاف تطبيق "واتسآب" عدد من المزايا للدردشات الجماعية، حيث يُمكن المشرفين Administrators من تغيير وصف "الجروب" والقواعد والموضوعات، إلى جانب تحديد الأشخاص المسموح لهم بتغيير هذه الإعدادات إلى جانب خيار إزالة الأذونات من المستخدمين العاديين.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكي، ستكون جميع هذه الميزات متاحة لمستخدمي تطبيق الدردشة الملوك لفيس بوك على اندرويد و iOS اعتبارًا من اليوم.
كما يدرك واتسآب أن محادثاته تعمل أحيانًا كأدوات اتصال حيوية، وأن التحكم في تلك المحادثات قد يساعد الأشخاص عند حاجتهم، إذ كانت "الجروبات" جزءًا مهمًا من تجربة واتس آب خلال السنوات الماضية.
GMT 21:49 2018 الخميس ,17 أيار / مايو"يوتيوب" يختبر ميزة جديدة لمستخدمي هواتف الأندرويد
GMT 21:34 2018 الخميس ,17 أيار / مايوهواوي P20 Pro يحصد جائزة "أفضل تصوير فوتوجرافي"
GMT 21:31 2018 الخميس ,17 أيار / مايوفيسبوك تجلب ميزة إضافة مقاطع صوتية للقصة وأكثر
GMT 21:30 2018 الخميس ,17 أيار / مايووان بلس تطلق هاتف "OnePlus 6" بكاميرا مزدوجة وظهر زجاجي
GMT 21:28 2018 الخميس ,17 أيار / مايونوكيا تطلق هاتفها الجديد "Nokia X6" من الفئة المتوسطة
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
أرسل تعليقك