كشفت عملاقة التواصل الإجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، عبر منصتها الإخبارية، بأنها ستقوم بإزالة تبويب Trending أو بما يعرف بـ"الموضوعات الأكثر تداولا" من صفحات المستخدمين والتي أطلقتها في عام 2014.
وتضيف فيسبوك بأنها ستبدا فعالياً بالعمل على إزالة الخدمة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وعللت فيسبوك حول اتخذها لهذا القرار بناء على كثرة الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها على المنصة وتضليل المستخدمين قررنا حذف خاصية الموضوعات الأكثر تداولا "Trending".
كما أن الخاصية لم تساهم في أي نشاط كبير منذ إطلاقها في عام 2014 لم تساهم إلا بأقل من 1.5% من متوسط المشاهدات، وهذا الأرقام مخيبة بحجم موقع يمتلك أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.
بالإضافة إلى ذلك أعلنت فيسبوك بأنها تعمل حالياً على بعض الطرق الجديدة لعرض الأخبار للمستخدمين ومنها قسم جديد يدعى "Today In" سيكون مخصص للأخبار المحلية.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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