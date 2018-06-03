كشفت عملاقة التواصل الإجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، عبر منصتها الإخبارية، بأنها ستقوم بإزالة تبويب Trending أو بما يعرف بـ"الموضوعات الأكثر تداولا" من صفحات المستخدمين والتي أطلقتها في عام 2014.

وتضيف فيسبوك بأنها ستبدا فعالياً بالعمل على إزالة الخدمة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وعللت فيسبوك حول اتخذها لهذا القرار بناء على كثرة الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها على المنصة وتضليل المستخدمين قررنا حذف خاصية الموضوعات الأكثر تداولا "Trending".

كما أن الخاصية لم تساهم في أي نشاط كبير منذ إطلاقها في عام 2014 لم تساهم إلا بأقل من 1.5% من متوسط المشاهدات، وهذا الأرقام مخيبة بحجم موقع يمتلك أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت فيسبوك بأنها تعمل حالياً على بعض الطرق الجديدة لعرض الأخبار للمستخدمين ومنها قسم جديد يدعى "Today In" سيكون مخصص للأخبار المحلية.