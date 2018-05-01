إستقالة مؤسس واتس آب من فيس بوك بسبب تقليل مستوى تشفير البيانات

أعلن مؤسس تطبيق واتس آب جان كوم استقالته من خلال منشور له على موقع فيس بوك قائلاً "لقد حان وقت المغادرة، لقد كنت محظوظاً بالعمل مع هذا الفريق الصغير لتقديم تطبيق يستخدمه عدد هائل من الأشخاص في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "سأغادر في الوقت الذي يستخدم فيه الناس تطبيق واتس آب بطرق أكثر بكثير مما كنت أتصوره، وفريق العمل أقوى من أي وقت مضى وسيستمر في القيام بأشياء مذهلة".

ويأتي تخلي كوم عن منصبه في في مجلس إدارة فيس بوك بسبب عدم موافقته على طريقة استخدام فيس بوك للبيانات الشخصية للمستخدمين وكذلك محاولات فيس بوك لتقليل مستوى تشفير البيانات.

وعلق مارك زوكربيرج على منشور كوم قائلاً "جان، سأفتقد العمل بالقرب منك، وأنا ممتن لكل شيء قمت بفعله لمساعدة العالم على التواصل ولكل شيء علمتني إياه وخصوصاً التشفير وقدرته على نقل القوة من الأنظمة المركزية ووضعها بين أيدي الناس، وهذه القيم ستظل دائماً في قلب واتس آب".