قيمة بيتكوين تنخفض ألف دولار بعد إعلان كوريا الجنوبية الحرب عليها

انخفض سعر بيتكوين بأكثر من 1000 دولار أمس بعد أن انضمت كوريا الجنوبية إلى سلسلة البلدان التى أعلنت الحرب على العملة الرقمية، إذ انخفض سعر بتكوين أكثر من 9% ليصل إلى نحو 10.552 دولارا، بعد أن تعافى من الانخفاض فى التداول فى الصباح الباكر، رغم وصول قيمتها فى وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 12.000 دولار.

ومع المخاوف المتزايدة من انفجار فقاعة البيتكوين تتأرجح الأسعار صعودا وهبوطا بعنف، إذ انخفضت قيمة العملة الرقمية 18% فى يوم واحد خلال الأسبوع الماضى، رغم ارتفاع قيمة بتكوين بنسبة 1600% هذا العام.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية، وفى محاولة للقضاء على موجة المضاربة، أكدت السلطات فى كوريا الجنوبية أنها تتطلع إلى حظر حسابات العملات الرقمية المجهولة، واعتماد تشريع لتمكين المنظمين من إغلاق تبادل العملات اذا اعتبر ذلك ضروريا.

وقالت حكومة كوريا الجنوبية: "مضاربات البيتكوين تزداد بشكل غير منطقى فى كوريا، ونحن لا يمكن أن نترك الوضع غير طبيعى يستمر لفترة أطول".

وتأتى هذه التهديدات فى الوقت الذى تعد كوريا الجنوبية موطن أحد أكبر أسواق بيتكوين فى العالم.

وفى وقت سابق من هذا الشهر قالت السلطات فى كوريا الجنوبية أنها تفكر فى فرض ضريبة أرباح رأس المال على التداول بالعملات الرقمية.

وفى أماكن أخرى فى آسيا حذرت السلطات فى الصين واليابان وفيتنام وسنغافورة من المخاطر المحتملة لبيتكوين بينما كانت تتصارع لتشديد قبضتها على السوق.