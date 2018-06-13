شيريل ساندبرج تؤكد على الشباب التعلم من أخطاء فيس بوك

تأمل شيريل ساندبرج أن يتمكن قادة الأعمال فى المستقبل من التعلم من إخفاقات الفيس بوك الأخيرة، إذ تحدثت مديرة العمليات بموقع فيس بوك فى حفل افتتاح معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عن مشاكل الشركة الأخيرة وشجعت الخريجين على عدم ارتكاب نفس الأخطاء المؤلمة.
على الرغم من أنها لم تذكر صراحة أيًا من المشاكل التى قام تسبب بها فيس بوك، مثل الخصوصية وانتشار الأخبار المزورة، إلا أنها لمحت إلى دور الشبكة الاجتماعية فى زرع الفتنة.
ووفقا لموقع "ماشابل" الأمريكى، قالت ساندبرج: "اليوم يمكن لأى شخص لديه اتصال بالانترنت أن يلهم الملايين بعبارة واحدة أو صورة واحدة، وهذا يعطى سلطة غير عادية للناس الذين يستخدمونها لفعل الخير، لكنه يعطى الفرصة أيضا لأولئك الذين يسعون لإلحاق الضرر بهم."
وأضاف ساندبرج: "عندما يكون لكل شخص صوت، يرفع البعض أصواتهم فى الكراهية، وعندما يكون الجميع قادرين على المشاركة، يشار كون بعض الأكاذيب، وعندما يكون الجميع قادرين على التنظيم، يتحد البعض ضد الأشياء التى نقدرها أكثر من غيرها".
يأتى ظهور ساندبرج فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فى الوقت الذى يكافح فيه فيس بوك لإصلاح صورته، بعد أشهر من محاولة تجاوز كارثة كامبريدج أناليتيكا، التى تم فيها تسريب بيانات الملايين من المستخدمين على الإنترنت، كما تعرضت الشركة لفضيحة خصوصية أخرى بعد مشاركة بيانات المستخدمين مع 60 شركة للهواتف الذكية.
GMT 21:00 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيورسالة خادعة جديدة على واتس آب
GMT 20:56 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيو"سناب شات" تطرح خاصية جديدة لمستخدميه
GMT 20:51 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوفيسبوك يطلق ميزة جديدة لمحبي "الفيديو جيم"
GMT 20:42 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوخاصية جديدة تحكم بهاتفك الآيفون بنظرات العيون
GMT 20:39 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوشركة Shift ترفع دعوى قضائية ضد آبل بتهمة السرقة
ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
أرسل تعليقك