حدثت شركة لينوفو نسبة كبيرة من تشكيلة أجهزة لاب توب "ثينك باد" الخاصة بها، وخلال عام 2018 إذا كنت تريد استخدام جهاز لاب توب سريع خفيف الوزن سيكون هذا متاحا، إذ حدثت الشركة نماذج "ثينك باد" X و T و L الجديدة كلها لتعمل مع معالجات الجيل 8 من إنتل.
أجهزة لاب توب لينوفو
هذا يعنى أن جهاز لاب توب "ثينك باد X280" مع شاشة 12.5 بوصة، هو الآن 15 فى المئة أرق و 20 فى المئة أخف وزنا من الإصدار السابق، أما جهاز لاب توب "ثينك باد L380" مع شاشة 13 بوصة، والمخصص للأشخاص الذين يريدون لاب توب للمحترفين أصبح أخف وزنا أيضا.
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تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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