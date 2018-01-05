حدثت شركة لينوفو نسبة كبيرة من تشكيلة أجهزة لاب توب "ثينك باد" الخاصة بها، وخلال عام 2018 إذا كنت تريد استخدام جهاز لاب توب سريع خفيف الوزن سيكون هذا متاحا، إذ حدثت الشركة نماذج "ثينك باد" X و T و L الجديدة كلها لتعمل مع معالجات الجيل 8 من إنتل.

أجهزة لاب توب لينوفو

هذا يعنى أن جهاز لاب توب "ثينك باد X280" مع شاشة 12.5 بوصة، هو الآن 15 فى المئة أرق و 20 فى المئة أخف وزنا من الإصدار السابق، أما جهاز لاب توب "ثينك باد L380" مع شاشة 13 بوصة، والمخصص للأشخاص الذين يريدون لاب توب للمحترفين أصبح أخف وزنا أيضا.