أعلن نجم يوتيوب لوجان بول عن التوقف عن نشر الفيديوهات بعد تعرضه لانتقادات شديدة عقب نشر فيديو لجثة رجل منتحر بحديقة باليابان، وسخريته من الرجل المتوفى بصحبة فريقه.

ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى، تمت إزالة هذا الفيديو المثير للجدل، بعد تسببه فى موجة كبيرة من الغضب والاستياء بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، لذا قرر بول اتخاذ هذه الخطوة وأخذ وقت للتفكير بعض الشىء.

وعادة ما كان بول ينشر مقطع فيديو واحد على الأقل كل يوم عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات المملوك لجوجل، وهو ما أشار إليه فى اعتذاره بعد تصوير الفيديو فى اليابان، لكنه توقف عند النشر منذ يوم 3 يناير.