أعلن نجم يوتيوب لوجان بول عن التوقف عن نشر الفيديوهات بعد تعرضه لانتقادات شديدة عقب نشر فيديو لجثة رجل منتحر بحديقة باليابان، وسخريته من الرجل المتوفى بصحبة فريقه.
ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى، تمت إزالة هذا الفيديو المثير للجدل، بعد تسببه فى موجة كبيرة من الغضب والاستياء بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، لذا قرر بول اتخاذ هذه الخطوة وأخذ وقت للتفكير بعض الشىء.
وعادة ما كان بول ينشر مقطع فيديو واحد على الأقل كل يوم عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات المملوك لجوجل، وهو ما أشار إليه فى اعتذاره بعد تصوير الفيديو فى اليابان، لكنه توقف عند النشر منذ يوم 3 يناير.
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تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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