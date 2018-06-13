أوقف موقع "تويتر" تطبيقه الذكي لنظام تشغيل ويندوز فون 8.1 تمامًا، مع سحب الدعم للمنصة بمجرد انتهاء يونيو الجاري، كما سحبت تويتر دعمها لنظام التشغيل ويندوز فون 10.
كما أن تطبيق تويتر لا يمكنه العمل على متصفح إنترنت إكسبلورر بسبب خلل يعرض بالخطأ صفحة غير مطلوبة بعد قيام المستخدم بإرسال تغريدة جديدة، أو الرد على أخرى وسيؤدي النقر على زر الرجوع إلى استعادة وضع الصفحة مرة أخرى.
ويمكن لمستخدمي أجهزة ويندوز فون 8.1 استخدام تطبيق تويتر التابع لطرف ثالث، والعديد من تطبيقات تويتر التابعة لجهة خارجية والمتاحة على متجر مايكروسوفت، ومنها Peregrine، weeTweet، تويت وهمية.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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