أبل تطلق تصحيح أمنى جديد خلال أيام لحماية مستخدمى أجهزتها من القرصنة

تخطط شركة أبل لإطلاق تصحيحا جديدا لمتصفح ويب "سفارى" على أجهزة أيفون وآيباد وماك فى غضون أيام، وذلك بعد أن كشفت شركات صناعة الرقائق الكبرى عن عيوب تعرض كافة الأجهزة للقرصنة.
إذ كشفت شركة جوجل والباحثين الأمنيين الآخرين عن اثنين من العيوب التى تؤثر على المعالجات التابعة لشركة "إنتل" AMD وARM، وواحدة من تلك الثغرات تسمى Meltdown تؤثر فقط على رقائق إنتل وواحدة تسمى Spectre تؤثر على جميع رقائق الكمبيوتر التى تم تصنيعها العقد الماضى، وأثارت الأخبار عملية بيع فى أسهم بشكل كبير.
وقالت أبل فى بيان لها عبر موقعها الرسمى على الإنترنت أن جميع أجهزة ماك وIOS تتأثر بكل من Meltdown وSpectre ولكن أحدث تحديثات نظام التشغيل أجهزة أبل تعمل على حماية المستخدمين ضد أى هجوم.
وأشار التقرير إلى أن أجهزة ماك وIOS عرضة لهجمات Spectre من خلال التعليمات البرمجية التى يمكن تشغيلها فى متصفحات الويبk وقالت أبل yنها سوف تصدر التصحيح لمتصفح الويب سفارى لتلك الأجهزة فى الأيام المقبلة.
يذكر أن بعد وقت قصير من كشف الباحثين عن العيوب يوم الأربعاء الماضى، أصدرت شركة جوجل ومايكروسوفت تصريحات تخبر المستخدمين بأن منتجاتها تأثرت، وقالت جوجل إن مستخدمى هواتف اندرويد محميين إذا كان لديهم أحدث التحديثات الأمنية، وظلت أبل صامتة لأكثر من يوم حول مصير مئات الملايين من مستخدمى أجهزة آيفون وآيباد.
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