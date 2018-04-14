156 خبير ذكاء اصطناعى يعارضون مقترحا لتحميل الروبوتات مسئولية أخطائها

يواجه الاتحاد الأوربى بعض المشكلات الخاصة بطريقة التعامل مع الروبوتات فى المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالأضرار التى يمكن أن تسببها، إذ اقترح تقرير من المفوضية الأوروبية، صدر فى أوائل عام 2017، وضع قانون للروبوتات على المدى الطويل، حتى تكون مسئولة عن صنع أى ضرر قد تسببه.
وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح كان عبارة عن سطر واحد فى تقرير مطول، لكن تم اعتباره مهمًا بما فيه الكفاية لـ 156 من خبراء الذكاء الاصطناعى لكتابة رسالة مفتوحة تندد به، ووفقا للرسالة فهناك عدد من الأسباب التى تجعل من اقتراح تعيين "شخصية إلكترونية" للروبوتات فكرة سيئة.
ويشير الخبراء داخل الرسالة إلى أن هذا الاقتراح يعنى إزالة المسئولية من الشركات التى تصنع الروبوتات، بالإضافة إلى ضرورة منح الروبوتات "الحق فى المكافأة أو الحق فى المواطنة"، وهو أمر يمكن أن يتناقض مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى واتفاقية حماية حقوق الإنسان.
GMT 03:13 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانأبرز الاختلافات بين هاتفى آيفون X وهواوى Mate RS
GMT 06:38 2018 الخميس ,29 آذار/ مارسسامسونغ تطور جهازا يجمع بين الهاتف والحاسب اللوحي
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
أرسل تعليقك