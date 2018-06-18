قامت عملاقة التقنية الأمريكية ألفابت الشركة الأم لجوجل بضخ استثمار بقيمة 550 مليون دولار في منصة JD.com للتجارة الالكترونية والتي تمتلك أحد أكبر المواقع الالكترونية في الصين والعالم.

وتأتي هذه الخطوة من جوجل لزيادة توسعها في الأسواق الكبرى عالمياً، لا سيما في دول آسيا والتي تعتبر من أكبر مراكز التجارة الالكترونية في العالم، وتأمل الشركة أيضا من خلال هذا العمل إلى تقوية علاقتها بالسوق الصيني وتأكيد تواجدها هناك، كما أنها تعمل على منافسة شركات كبرى مثل أمازون في تلك المنطقة، خاصة وأنها حققت نمو سريع جداً منذ دخولها السوق.

وستحصل منصة التجارة الصينية على شراكة من هذا الاستثمار تجعل جوجل تقوم بطرح منتجاتها في خدماتها الالكترونية الخاصة بالبيع والشراء، وهو ما سيجعل المنتجات المعروضة على المنصة تظهر لشريحة أوسع من المستخدمين في جميع أنحاء العالم وليس في شرق آسيا فحسب، مما يجعلها ترفع من نطاق تجارتها في أوروبا وأمريكا وتزيد نسبة الربح بشكل أكبر.

ويشار إلى أن الحكومة الصينية لا تسمح لجوجل بطرح خدماتها ومنتجاتها في الصين بسبب رفضها منح الإذن لمراقبة نشاطات المستخدمين على محرك البحث أو نظام التشغيل مثل باقي الشركات، مما يجعل من الصعب للشركة طرح أي منتجات أو خدمات هناك بعيداً عن استثمارها في منصة JD.com.