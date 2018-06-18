قامت عملاقة التقنية الأمريكية ألفابت الشركة الأم لجوجل بضخ استثمار بقيمة 550 مليون دولار في منصة JD.com للتجارة الالكترونية والتي تمتلك أحد أكبر المواقع الالكترونية في الصين والعالم.
وتأتي هذه الخطوة من جوجل لزيادة توسعها في الأسواق الكبرى عالمياً، لا سيما في دول آسيا والتي تعتبر من أكبر مراكز التجارة الالكترونية في العالم، وتأمل الشركة أيضا من خلال هذا العمل إلى تقوية علاقتها بالسوق الصيني وتأكيد تواجدها هناك، كما أنها تعمل على منافسة شركات كبرى مثل أمازون في تلك المنطقة، خاصة وأنها حققت نمو سريع جداً منذ دخولها السوق.
وستحصل منصة التجارة الصينية على شراكة من هذا الاستثمار تجعل جوجل تقوم بطرح منتجاتها في خدماتها الالكترونية الخاصة بالبيع والشراء، وهو ما سيجعل المنتجات المعروضة على المنصة تظهر لشريحة أوسع من المستخدمين في جميع أنحاء العالم وليس في شرق آسيا فحسب، مما يجعلها ترفع من نطاق تجارتها في أوروبا وأمريكا وتزيد نسبة الربح بشكل أكبر.
ويشار إلى أن الحكومة الصينية لا تسمح لجوجل بطرح خدماتها ومنتجاتها في الصين بسبب رفضها منح الإذن لمراقبة نشاطات المستخدمين على محرك البحث أو نظام التشغيل مثل باقي الشركات، مما يجعل من الصعب للشركة طرح أي منتجات أو خدمات هناك بعيداً عن استثمارها في منصة JD.com.
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جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
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