كشفت شركة جوجل المالكة لـ"يوتيوب" أن خدمة مشاركة الفيديو أزالت أكثر من 8.3 مليون مقطع خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2017، وذلك فى إطار جهودها لمحاربة المحتويات التى تحض على الكراهية والعنف، كما أعلنت أنها ستصدر تقريرًا كل ثلاثة أشهر يفصل كيفية المساعدة فى تنقية مخزون مقاطع الفيديو التابعة له.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، معظم هذه الفيديوهات تضم رسائل غير مرغوب بها أو محتويات إباحية، فيما تقول جوجل أن التقنية الجديدة التى اعتمدت عليها تساعدها على إزالة مقاطع الفيديو منخفضة الخطورة ذات الحجم الكبير، والتى قد تحتوى على مشاهد متطرفة بشكل أسرع من الطرق التقليدية.
ولإظهار مدى نجاح تكنولوجيا "التعلّم الآلى" التى تعتمد عليها جوجل لإزالة هذه الفيديوهات، فإن 6.7 مليون من أصل 8 ملايين مقطع فيديو تم حذفها فى الربع الأخير تم "تمييزها" من قبل الآلات بدلاً من البشر، كما تمت إزالة 76% من إجمالى 6.7 مليون مقطع فيديو بواسطة تقنية يوتيوب من أول مرة عرض.
وتأتى هذه الإجراءات، بعدما وجد موقع مشاركة الفيديو "يوتيوب" نفسه هدفًا للنقد بعد أن ظهرت تقارير العام الماضى تتهمه بأنه يستضيف مقاطع فيديو مزعجة تضم محتويات غير مناسبة للأطفال.
GMT 18:31 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانإنستجرام تطلق أداة "تحميل البيانات الشخصية" للمستخدمين
GMT 18:28 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانشاومي تطلق هاتفها الرائد "Mi 6X" بكاميرا خلفية مزدوجة
GMT 18:20 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانإل جي تكشف عن مواصفات شاشة الهاتف "G7 ThinQ" الجديد
GMT 18:18 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانجوجل تتيح تصميم "جي مايل" ومزاياه الجديدة للجميع
GMT 18:16 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان"فيس بوك" تطلق مكبر صوت ذكي أكتوبر المقبل
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
أرسل تعليقك