أعلن موقع فيس بوك عن إطلاق قسم مخصص للخدمات داخل ميزة Marketplace في الولايات المتحدة بدءًا من اليوم، والذى يمكن زيارته عند حاجتك إلى أحد السباكين أو المسئولين عن التجديدات أو التنظيف.
وستستعين الشبكة الاجتماعية بأشخاص من ذوى الثقة تم التحقق من هويتهم وخلفيتهم من قبل عدد من الشركات، وستعرض لك تقييماتهم ومراجعاتهم وبيانات اعتمادهم وموقعهم، بحيث يمكنك تحديد جهات الاتصال التى تريد التواصل معها بسرعة، و يمكنك بعد ذلك إرسال وصف المشروع إلى العديد من المحترفين فى وقت واحد للحصول على عرض أسعار ثم مناقشة التفاصيل داخل ماسنجر.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، قام فيس بوك بتوسيع Marketplace على مدار الأشهر الماضية وفتحه أمام تجار التجزئة وتجار السيارات وحتى الملاك، ويقوم حاليا بتحويله إلى قسم إعلانات مصنفة أكثر تنظيماً، للتأكد من عدم إدراج أى شخص للبنادق والرضع للبيع مرة أخرى.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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