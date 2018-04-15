طورت شركة غوغل تطبيقاً يهدف لمساعدة مستخدمي شبكة الإنترنت في أفريقيا على التغلب على ضعف سرعتها وارتفاع أسعارها، وذلك بتقليص كمية البيانات المطلوبة لعرض نتائج البحث على محرك غوغل بنسبة 40% ويتيح الوصول لنتائج عمليات البحث السابقة مجدداً دون إنترنت.