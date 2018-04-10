أعلنت شركة سامسونج خلال شهر يوليو الماضى عن أن خدمتها للدفع الإلكترونى عبر الهاتف Samsung Pay ستبدأ فى دعم PayPal، وهى الخطوة التى تأتى ضمن خطط الشركة لدعم أنظمة الدفع الإلكترونى الأخرى لتمويل محفظة سامسونج.
ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فمنذ إعلان سامسونج قبل 9 أشهر عن دعم PayPal فى الولايات المتحدة، ظل مستخدمى الشركة ينتظرون اعتماد الخدمة رسميا على هواتفهم، وظهر لهم مؤخرا أيقونة الدفع عبر PayPal كأحد خيارات الدفع لتمويل حساب Samsung Pay، مع ملاحظة أن هذه الخدمة متاحة فى بعض الدول حول العالم مثل الولايات المتحدة وكوريا، فيما تعمل سامسونج على زيادة انتشارها.
ويمكن للمستخدمين الذين يتواجدون فى إحدى الدول التى تدعم الخدمة، ويمتلكون أحد هواتف سامسونج جلاكسى تحميل التطبيق والاستفادة من الميزة الجديدة من سامسونج بكل سهولة ويسر.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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