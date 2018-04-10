أعلنت شركة سامسونج خلال شهر يوليو الماضى عن أن خدمتها للدفع الإلكترونى عبر الهاتف Samsung Pay ستبدأ فى دعم PayPal، وهى الخطوة التى تأتى ضمن خطط الشركة لدعم أنظمة الدفع الإلكترونى الأخرى لتمويل محفظة سامسونج.

ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فمنذ إعلان سامسونج قبل 9 أشهر عن دعم PayPal فى الولايات المتحدة، ظل مستخدمى الشركة ينتظرون اعتماد الخدمة رسميا على هواتفهم، وظهر لهم مؤخرا أيقونة الدفع عبر PayPal كأحد خيارات الدفع لتمويل حساب Samsung Pay، مع ملاحظة أن هذه الخدمة متاحة فى بعض الدول حول العالم مثل الولايات المتحدة وكوريا، فيما تعمل سامسونج على زيادة انتشارها.

ويمكن للمستخدمين الذين يتواجدون فى إحدى الدول التى تدعم الخدمة، ويمتلكون أحد هواتف سامسونج جلاكسى تحميل التطبيق والاستفادة من الميزة الجديدة من سامسونج بكل سهولة ويسر.